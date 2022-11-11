Son dakika: Sergen Yalçın'ın "Alalım diye yalvardım" dediği Hulk, Süper Lig ekibine geliyor! Adana Demirspor gözünü kararttı...

"ALALIM DİYE YALVARDIM"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde "Hulk'u istedim, alalım diye yalvardım ama almadılar. Ekonomisi de çok büyük falan değildi, yalvardım alalım diye. Ekonomi var dediler, camianı korumak adına duruyorsun. Ne yapayım şimdi?" ifadelerini kullanmıştı.