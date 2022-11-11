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Son dakika: Sergen Yalçın'ın "Alalım diye yalvardım" dediği Hulk, Süper Lig ekibine geliyor! Adana Demirspor gözünü kararttı...

11.11.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e yükseldiği geçen sezondan itibaren sergilediği futbol ve yaptığı transferlerle tüm dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor, yeni bir bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde kadrosuna katmayı çok istediği Hulk için Mavi Şimşekler devreye girdi. Takımı Atletico Mineiro'dan ayrılmak istediği iddia edilen Brezilyalı yıldızın yolu bu kez Türkiye'ye düşebilir...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun başında yükselen, bu sezon da dahil olmak üzere oynadığı futbol ve gerçekleştirdiği transferlerle dikkat çeken Adana Demirspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ligde 23 puanla 4. sırada bulunan Mavi Şimşekler, ocak ayında yeni bir bombayı patlatmayı hedefliyor.

ADANA DEMİRSPOR'DAN HULK ATAĞI

BU KEZ GERÇEK OLABİLİR

BU KEZ GERÇEK OLABİLİR

İsmi yıllardır Türk kulüpleriyle anılan ancak bir türlü transferi gerçekleşmeyen Hulk, bu kez ülkeye ayak basabilir...

"ALALIM DİYE YALVARDIM"

"ALALIM DİYE YALVARDIM"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde "Hulk'u istedim, alalım diye yalvardım ama almadılar. Ekonomisi de çok büyük falan değildi, yalvardım alalım diye. Ekonomi var dediler, camianı korumak adına duruyorsun. Ne yapayım şimdi?" ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ YERİNE...

BEŞİKTAŞ YERİNE...

Hulk ise o dönem Beşiktaş yerine Brezilya ekibi Atletico Mineiro'ya transfer olmuştu.

ADANA DEMİRSPOR BOMBASI

ADANA DEMİRSPOR BOMBASI

Adana Demirspor ise Beşiktaş'ın kapısından dönen Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Fanatik'in haberine göre; Mavi Şimşekler, Hulk için resmi teklifini kısa süre içerisinde yapacak.

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