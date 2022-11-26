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Son dakika: Sezon sonunda tarihe geçecek imzalar geliyor! Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye, Attila Szalai Leicester City'e...

26.11.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Attila Szalai, bu sezon toplam 31 maçta, 2740 dakika süre alarak en çok forma giyen isimler arasında yer aldı. Dünya Kupası arasıyla birlikte dinlenme fırsatı bulan Macar futbolcunun adı, transfer dedikodularına karıştı. Sarı - lacivertlilerin başarılı savunmacısı için sezon sonunda Çağlar Söyüncü ile yollarını ayıracak olan İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin devreye girdiği iddia edildi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 14 hftada 29 puan toplayarak DÜnya Kupası arasına liderlik koltuğunda giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı - lacivertlilerin savunma oyuncusu Attila Szalai, ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Özellikle bu sezon tam 2740 dakika boyunca yeşil zeminde kalan başarılı savunmacı için flaş bir iddia gündeme geldi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ FENERBAHÇE'YE, ATTILA SZALAI LEICESTER'A

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ AYRILIYOR

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ AYRILIYOR

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Çağlar Söyüncü ile yeni mukavele imzalamayacak.

YERİNE ATTILA SZALAI

YERİNE ATTILA SZALAI

Fanatik'in haberine göre; Premier Lig tarihinde bir şampiyonluğu bulunan kulüp, performansıyla dev kulüplerin radarında yer alan Attila Szalai'yi milli stoperin yerine transfer etmek istiyor.

20 MİLYON EURO

20 MİLYON EURO

Leicester'ın belirlediği adaylar arasında yer alan Szalai için Fenerbahçe'nin kapıyı 20 milyon euro civarında bir bonservis ile açacağı ifade edildi.

BEDAVAYA GELECEK

BEDAVAYA GELECEK

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlere göre ise Fenerbahçe, Attila Szalai'nin Leicester'a satışı durumunda boşa çıkacak olan Çağlar Söyüncü'yü bedelsiz olarak kadrosuna katmak için harekete geçecek.

BU SEZON NEFES ALAMADI

BU SEZON NEFES ALAMADI

Bu sezon milli takım da dahil 31 maça çıkan Macar yıldız, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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