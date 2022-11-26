Son dakika: Sezon sonunda tarihe geçecek imzalar geliyor! Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye, Attila Szalai Leicester City'e...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 14 hftada 29 puan toplayarak DÜnya Kupası arasına liderlik koltuğunda giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı - lacivertlilerin savunma oyuncusu Attila Szalai, ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Özellikle bu sezon tam 2740 dakika boyunca yeşil zeminde kalan başarılı savunmacı için flaş bir iddia gündeme geldi.
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Çağlar Söyüncü ile yeni mukavele imzalamayacak.
Fanatik'in haberine göre; Premier Lig tarihinde bir şampiyonluğu bulunan kulüp, performansıyla dev kulüplerin radarında yer alan Attila Szalai'yi milli stoperin yerine transfer etmek istiyor.
Leicester'ın belirlediği adaylar arasında yer alan Szalai için Fenerbahçe'nin kapıyı 20 milyon euro civarında bir bonservis ile açacağı ifade edildi.
Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlere göre ise Fenerbahçe, Attila Szalai'nin Leicester'a satışı durumunda boşa çıkacak olan Çağlar Söyüncü'yü bedelsiz olarak kadrosuna katmak için harekete geçecek.
Bu sezon milli takım da dahil 31 maça çıkan Macar yıldız, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.