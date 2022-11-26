Son dakika: Sezon sonunda tarihe geçecek imzalar geliyor! Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye, Attila Szalai Leicester City'e...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 14 hftada 29 puan toplayarak DÜnya Kupası arasına liderlik koltuğunda giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı - lacivertlilerin savunma oyuncusu Attila Szalai, ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Özellikle bu sezon tam 2740 dakika boyunca yeşil zeminde kalan başarılı savunmacı için flaş bir iddia gündeme geldi.