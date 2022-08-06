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Son dakika spor haberi: 4 ismi kadroya almadı! Okan Buruk'tan Antalyaspor maçı öncesi flaş karar... Yeni transferler

06.08.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon İstanbulspor Trabzonspor karşılaşması ile resmen başlarken, Galatasaray ilk hafta mücadelesinde Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak olan Sarı-Kırmızılı ekip son hazırlıklarını tamamlarken, başarılı çalıştırıcı Okan Buruk sahaya çıkacağı 11'i netleştirmeye başladı. İşte Galatasaray'ın muhtemel Antalyaspor maçı 11'i.

Spor Toto Süper Lig'de perdeyi Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı mücadele ile açacak olan Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Yeni hocası Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Akdeniz ekibi karşısında mutlak galibiyet arayacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

GEÇTİĞİMİZ SEZONU UNUTTURMAK İSTİYOR!

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Ligde geride kalan sezonu 13. tamamlayarak tarihinin en kötü performansını gösteren sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona iyi bir şekilde girerek moral bulmak istiyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan yeni transfer Leo Dubois, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

YENİLER İÇİN İLK

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Yeni transferler Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.

4 İSİM KAMPA DAHİL EDİLMEDİ!

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Okan Buruk'un belirlediği Antalyaspor maçı kadrosunda yeni transfer Leo Dubois sakatlığı nedeniyle yer almadı. Dubois dışında da Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Jesse Sekidika yer bulamadı.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU ŞÖYLE:

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OKAN BURUK İLK 11'İ BELİRLEDİ!

Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, Antalyaspor mücadelesine kısa bir süre kala ilk 11'ini belirledi.

İşte Galatasaray'ın muhtemel Antalyaspor 11'i

Muslera
Abdülkerim
Nelsson
Omar
van Aanholt
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Okan Buruk Antalyaspor galatasaray ilk 11 son dakika spor
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