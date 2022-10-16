Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresini duyunca çok şaşıracaksınız...

Beşiktaş'ın 2016 yılında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve 2018 yılına kadar Siyah-Beyazlı formayı terletmesinin ardından Çin'e giden ve son olarak Arabistan ekiplerinden Al-Nasr'a transfer olan Anderson Talisca için oldukça konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş formasını giydiği dönemde taraftarın sevgili olan ve Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de golleriyle ön plana çıkan Brezilyalı yıldız, toplamda 80 maçta forma giydi. 80 maçta 37 gol ve 14 asist yapan Talisca, 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

DEVRE ARASINDA GELECEK!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Türkiye'ye tekrar döneceği çokça konuşulan Brezilyalı yıldız isim için şu günlerde tekrar ara transferde Süper Lig'e geleceği iddiaları güçlenmiş durumda. Arap ekibi Al-Nasr ile sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Talisca'nın uygun bir bedelle bonservisini eline alması bekleniyor.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre, yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali olan ama yapılan ısrar sonrası kalmaya ikna olan 28 yaşındaki yıldızın Avrupa'da futbol oynamak istediği öğrenildi. Ülkesi Brezilya'nın köklü takımlarından da teklif aldığı söylenen Talisca'nın Türkiye seçeneğini de değerlendirebileceği bildirildi. Daha önce Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan sambacının bu kez farklı bir tercih yapılacağı bildiriliyor.

FENERBAHÇE YA DA GALATASARAY...

Buna göre; Brezilyalı yıldızın Galatasaray ya da Fenerbahçe'den birine gidebileceği konuşuluyor. Al-Nassr'ın yeni sezonda oynadığı ilk 7 lig maçında 5 kez oynayan Talisca, 4 gol atarak taraftarların sevgisini kazandı. Son oynanan ve 4-1 kazanılan Al-Adalah maçında 90 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, 1 gol attı. Talisca kariyerinde Bahia, Benfica, Beşiktaş, Guangzhou Evergrande ve Al Nassr takımlarının formalarını giydi.