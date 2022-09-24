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Son dakika: 'Stefan Kuntz, Faroe Adaları maçından sonra ayrılacak!' A Milli Takım için Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman iddiası...

24.09.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un kadro tercihi ve oynattığı oyun tepki toplamıştı. Son olarak Lüksemburg ile oynanan karşılaşmada alınan 3-3'lük beraberlik sonrasında eleştiriler çığ gibi büyümüş ve Alman çalıştırıcının ayrılacağına dair söylentiler artmaya başlamıştı. Kuntz'un Faroe Adaları maçının ardından görevine son verileceği ve takımın başına Sergen Yalçın, İsmail Kartal ya da Aykut Kocaman isimlerinden birinin geçeceği iddia edildi.

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Lüksemburg'u konuk etmişti. Ay-Yıldızlılar, üç kez geriye düştüğü karşılaşmada sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. A Milli Takımımıza 1 puanı getiren gol, 87. dakikada İsmail Yüksek'ten gelmişti. Kırmızı - beyazlıların Lüksemburg karşısında oynadığı oyun ve aldığı beraberlik sonrasında teknik direktör Stefan Kuntz, eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

KADRO TERCİHİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

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Alman çalıştırıcının oynattığı oyun ve ilk 11 tercihi tepki toplarken, takımdan ayrılacağına dair söylentiler de artmaya başladı. Stefan Kuntz'un Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynanacak maçlar öncesi açıkladığı kadro sonrası sosyal medyada birçok tartışma çıkmıştı.

'FAROE ADALARI SON MAÇI OLACAK'

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Lüksemburg ile 3-3 berabere kalınmasının ardından Kuntz'un kredisinin bittiği ve Faroe Adaları maçının bitimiyle birlikte görevine son verileceği öne sürüldü.

ÜÇ ADAY BİRDEN

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Stefan Kuntz'un ayrılığının ardından ise takımın başına üç isimden birinin geçeceği iddia edildi. A Milli Takım'da Kuntz sonrası göreve Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'dan birinin başlayacağına dair iddia kamuoyunda geniş yer buldu.

"SERGEN YALÇIN'IN BEKLEDİĞİ BİR YER VAR"

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Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın için Sinan Engin, "Sergen Yalçın'a çok teklif geldi, kabul etmedi. Beklediği bir yer var. Bekliyoruz. Beşiktaş'ı kastetmiyorum. Aklınıza Hull City falan gelmiş olabilir. Belki o da olabilir ama başka bir yer." ifadelerini kullanmıştı.

AYKUT KOCAMAN - SAMSUNSPOR İDDİASI

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Öte yandan Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor'un Aykut Kocaman ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve Kocaman'ın, bu sezon takım çalıştırmak istememesi nedeniyle gelen teklifi reddettiği ileri sürülmüştü.

İSMAİL KARTAL, HATAYSPOR İLE ANLAŞAMADI

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Ayrıca İsmail Kartal'ın da Atakaş Hatayspor ile görüştüğü ancak anlaşma sağlayamadığı kaydedilmişti.

STEFAN KUNTZ FOTOĞRAFLARI

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