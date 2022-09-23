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A Mili Futbol Takımı Danimarka'ya gitti

23.09.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Uluslar Ligi'nde son maçında deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Danimarka'ya gitti.

A Mili Futbol Takımı Danimarka'ya gitti

Tür Hava Yolları (THY) ait uçakla saat 15.00'da Danimarka'nın Billund kentine gidecek olan milli takım kafilesi oradan da Faroe Adaları'na geçecek. Yolculuk öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, gruptan lider çıktıkları için mutlu olduklarını ancak dün akşam elde edilen beraberlik nedeniyle buruk bir sevinç yaşadıklarını söyledi. Büyükekşi, "Futbolun içinde bunlar da var. Hiç bir maç sahaya çıkmadan kazanılmıyor. Sakatlıklar nedeniyle bugün milli takım kadromuzdan futbolcularımız çıkarıldı yerine hocamız yeni oyuncuları kadromuza aldı.

Önümüzdeki maçı da kazanmak istiyoruz. 5 maçı kazanıp bir maçta berabere kalarak Türkiye'ye dönmek istiyoruz. Bundan sonraki günlerde hedefimiz öncelikle Dünya Kupası arasında kasım ayında iki tane hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Diyarbakır'da İskoçya ve Gaziantep'te Çek Cumhuriyeti ile oynayacağız. Orada milli takıma yeni futbolcular da katılacak. Oyun planı ve yeni futbolcuları görme açısından iki hazırlık maçı önemli olacak. Hocamızın bundan sonraki takım planlamasında bu büyük katkı sağlayacak. Ekim ayında Avrupa Şampiyonası için grup kuraları çekilecek. Şanslı bir kura içinde Avrupa Şampiyonası'na katılmak için grupta ilk iki sırada oluruz" dedi.

"FIFA KURALLARI GEREĞİ İMKAN GÖZÜKMÜYOR"

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Galatasaraylı futbolcu Yusuf Demir'in durumu hakkında da konuşan Başkan Büyükekşi, "Yusuf Demir biliyorsunuz 4 defa Avusturya Milli Takımı'nda oynadığı için Türk Milli Takımı'nda oynayamıyor. FIFA kurallarına göre de Türk Milli Takımı'nda oynayabilmesi için herhangi bir imkan gözükmüyor şuan" diye konuştu.

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