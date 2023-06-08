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Son dakika: Süper Lig'de gelecek sezon kaç takım olacak? Pendikspor'un da yükselmesiyle birlikte dikkat çeken 'İstanbul' detayı!

08.06.2023 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İstanbul ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla birlikte Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Bu gelişmenin ardından 2023/24 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takım sayısı merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Pendikspor ile Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde kozlarını paylaştı. 90 dakikası nefes kesen müsabakada kazanan taraf Pendikspor oldu. Rakibini 2-1 mağlup eden İstanbul ekibi, Samsunspor ve Rizespor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

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Pendikspor'un Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanmasının ardından futbolseverler, Süper Lig'de bu sezon kaç takımın yer alacağını araştırmaya başladı.

Öte yandan Pendikspor'la birlikte Süper Lig'de 8 İstanbul ekibi mücadele edecek.

İşte bu sezon Süper Lig'de olacak takım sayısı;

İŞTE SÜPER LİG'DEKİ TAKIM SAYISI

1 - GALATASARAY

1 - GALATASARAY

2 - FENERBAHÇE

2 - FENERBAHÇE

3 - BEŞİKTAŞ

3 - BEŞİKTAŞ

4 - ADANA DEMİRSPOR

4 - ADANA DEMİRSPOR

5 - BAŞAKŞEHİR

5 - BAŞAKŞEHİR
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