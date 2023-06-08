Son dakika: Süper Lig'de gelecek sezon kaç takım olacak? Pendikspor'un da yükselmesiyle birlikte dikkat çeken 'İstanbul' detayı!

Son dakika haberleri: Pendikspor ile Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde kozlarını paylaştı. 90 dakikası nefes kesen müsabakada kazanan taraf Pendikspor oldu. Rakibini 2-1 mağlup eden İstanbul ekibi, Samsunspor ve Rizespor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Pendikspor'un Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanmasının ardından futbolseverler, Süper Lig'de bu sezon kaç takımın yer alacağını araştırmaya başladı.

Öte yandan Pendikspor'la birlikte Süper Lig'de 8 İstanbul ekibi mücadele edecek.

İşte bu sezon Süper Lig'de olacak takım sayısı;