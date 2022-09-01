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Son dakika: Süper Lig'e yıldız yağacak! Galatasaray'dan Cengiz Ünder ve Lucas Moura operasyonu...

01.09.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde giren ve 4 haftada topladığı 7 puanla 7. sırada yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i katan sarı - kırmızılılarda gol yollarındaki problem dikkat çekmişti. Bu sorunu hemen çözmek isteyen Galatasaray, çareyi transferde buldu. Aslan, Marsilya'dan Cengiz Ünder ve Tottenham'dan Lucas Moura'yı bitirmek için gözünü kararttı...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçından 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, 4 haftada 2 gol kaydeden takımının hücum hattındaki probleminin kısa süre içerisinde çözüleceğini ifade etmişti.

CENGİZ ÜNDER'DE İKİNCİ PERDE

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Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor'un kadroda düşünmediği Cengiz Ünder için ısrarını sürdürüyor. Sarı - kırmızılılar, Fransız takımında mutsuz olan genç futbolcuyu kadrosuna katmak için daha önce girişimlerde bulunmuş ancak transferden olumlu sonuç alamamıştı.

GALATASARAY'IN FORMÜLÜ

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Türkiye'de transfer döneminin 8 Eylül'de sona erecek olmasından dolayı yeniden harekete geçen Galatasaray, milli futbolcunun kiralık transferi için bu kez önce Cengiz Ünder ile masaya oturacak. Galatasaray Yönetimi, önce Cengiz'i ardından Marsilya'yı ikna etmenin hesaplarını yapıyor.

LUCAS MOURA GÜNDEMDE

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Hücum hattına bir transfer daha yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da forma giyen Lucas Moura gelmişti.

ÖNEMLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ

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Sarı - kırmızılı yönetimin, Brezilyalı futbolcu için yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydettiği belirtildi. Aslan'ın, Bezilyalı yıldız futbolcuyu kısa süre içerisinde satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edeceği iddia edildi.

LUCAS MOURA FOTOĞRAFLARI

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