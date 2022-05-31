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Son dakika: Süper Lig'e yıldız yağacak! Sözleşmesi biten yıldızlar için devler harekete geçti...

31.05.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu'nun sona ermesiyle birlikte taraftarlar, takımlarının yapacakları transferleri sabırsızlıkla beklemeye başladı. Gelecek sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle girecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra, üst sıraları hedefleyen Başakşehir, Antalyaspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük, transfer etmek istedikleri oyuncuları belirledi.

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bir sezon daha sona erdi; Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etti. Bordo - mavililerin şampiyonluğunun ardından bu sezon beklentilerin altında kalan devler Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray transfer listelerini oluşturdu ve harekete geçmeye başladı.

Dört büyüklerin yanı sıra geride bıraktığımız sezon yaptıkları transferlerle adından söz ettiren Başakşehir, Karagümrük, Antalyaspor ve Adana Demirspor'un da oldukça hareketli bir transfer sezonu geçirmesi bekleniyor.

Taraftarlar; sözleşmesi biten dünya yıldızlarını aratırken, hangi oyuncuların takımlarına katılacağını merakla bekliyor.

Mohamed Elneny'nin adı Beşiktaş ile sıkça anılırken, Lille ile kontratı sona eren Xeka'nın ismi ise Galatasaray'ın gündeminden düşmüyor.

Sezona Jorge Jesus ile başlamasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe için ise Marcelo ve Andrea Belotti isimleri yoğun şekilde telaffuz ediliyor.

İŞTE SÖZLEŞMESİ SONA EREN İSİMLER

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTECEK OLAN YILDIZLAR

MARCELO

MARCELO

LUKA MODRIC

LUKA MODRIC
Yaş: 36 Kulübü: Real Madrid Mevki: Orta saha

ANDREA BELOTTI

ANDREA BELOTTI

ISCO

ISCO
Yaş: 30 Kulübü: Real Madrid Mevki: Orta saha

XEKA

XEKA
Yaş: 27 Kulübü: Lille Mevki: Orta saha
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