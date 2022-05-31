Son dakika: Süper Lig'e yıldız yağacak! Sözleşmesi biten yıldızlar için devler harekete geçti...

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bir sezon daha sona erdi; Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etti. Bordo - mavililerin şampiyonluğunun ardından bu sezon beklentilerin altında kalan devler Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray transfer listelerini oluşturdu ve harekete geçmeye başladı.

Dört büyüklerin yanı sıra geride bıraktığımız sezon yaptıkları transferlerle adından söz ettiren Başakşehir, Karagümrük, Antalyaspor ve Adana Demirspor'un da oldukça hareketli bir transfer sezonu geçirmesi bekleniyor.

Taraftarlar; sözleşmesi biten dünya yıldızlarını aratırken, hangi oyuncuların takımlarına katılacağını merakla bekliyor.

Mohamed Elneny'nin adı Beşiktaş ile sıkça anılırken, Lille ile kontratı sona eren Xeka'nın ismi ise Galatasaray'ın gündeminden düşmüyor.

Sezona Jorge Jesus ile başlamasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe için ise Marcelo ve Andrea Belotti isimleri yoğun şekilde telaffuz ediliyor.

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