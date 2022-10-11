SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: 'Süper Lig'i sallayacak!' Galatasaray'da harekat başladı! Operasyonun adı: Alfredo Morelos!

Son dakika: 'Süper Lig'i sallayacak!' Galatasaray'da harekat başladı! Operasyonun adı: Alfredo Morelos!

11.10.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 9. haftayı BAY geçen Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürürken, yönetim de transfer çalışmalarına devam ediyor. Yaz transfer döneminde birçok önemli ismi kadrosuna katan sarı - kırmızılılarda Erden Timur, Avrupa şampiyonluğunu hayal ettiğini dile getirmişti. Yönetim; bu doğrultuda radarına yıldız isimleri dahil ederken, gündeme Alfredo Morelos ismi geldi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 beraberlik alarak 17 puan toplayan Galatasaray, 6. sırada yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezona başlayan sarı - kırmızılılar, yaz transfer döneminde Dries Mertens, Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY'IN ALFREDO MORELOS PLANI

ERDEN TİMUR DEVREDE

ERDEN TİMUR DEVREDE
"Gelecekte hedefimiz Avrupa şampiyonluğu" diyen Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, sezon sonu planlamasına da şimdiden başladı.

ALFREDO MORELOS GELİŞMESİ

ALFREDO MORELOS GELİŞMESİ
Birçok yıldızı transfer listesinde barındıran Galatasaray'ın radarında yer alan en ciddi ismin İskoçya devi Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos olduğu ortaya çıktı.

BEDAVAYA GELEBİLİR

BEDAVAYA GELEBİLİR
Galatasaray, İskoç ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Morelos'u bedelsiz olarak kadroya katmanın planlarını yapıyor.

PİYASA DEĞERİ

PİYASA DEĞERİ
Piyasa değeri 13 milyon euro olan Kolombiyalı futbolcu, bu sezon 9 maça çıktı ve 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

"SÜPER LİG'i SALLAR"

"SÜPER LİG'i SALLAR"
Transfer gelişmesini öğrenen Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada 'Gelirse Süper Lig'i sallar' tarzı yorumlarda bulundular.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Erden Timur haberler alfredo morelos galatasaray rangers son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak erden spor tot n dakika haberleri spor to maçın iyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha

Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Bu para dudak uçuklatır! Uğurcan Çakır'a servet...

Bu para dudak uçuklatır! Uğurcan Çakır'a servet...

Icardi'nin paylaşımı bardağı taşırdı! Dönmesi...

Icardi'nin paylaşımı bardağı taşırdı! Dönmesi...

Liverpool ve Real Madrid onu çok istiyor!

Liverpool ve Real Madrid onu çok istiyor!

Ne yaptın Valencia! Galatasaray...

Ne yaptın Valencia! Galatasaray...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.