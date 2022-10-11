Son dakika: 'Süper Lig'i sallayacak!' Galatasaray'da harekat başladı! Operasyonun adı: Alfredo Morelos!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 beraberlik alarak 17 puan toplayan Galatasaray, 6. sırada yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezona başlayan sarı - kırmızılılar, yaz transfer döneminde Dries Mertens, Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY'IN ALFREDO MORELOS PLANI

ERDEN TİMUR DEVREDE "Gelecekte hedefimiz Avrupa şampiyonluğu" diyen Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, sezon sonu planlamasına da şimdiden başladı.

ALFREDO MORELOS GELİŞMESİ Birçok yıldızı transfer listesinde barındıran Galatasaray'ın radarında yer alan en ciddi ismin İskoçya devi Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos olduğu ortaya çıktı.

BEDAVAYA GELEBİLİR Galatasaray, İskoç ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Morelos'u bedelsiz olarak kadroya katmanın planlarını yapıyor.

PİYASA DEĞERİ Piyasa değeri 13 milyon euro olan Kolombiyalı futbolcu, bu sezon 9 maça çıktı ve 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.