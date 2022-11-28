Son dakika: Takımlar sahaya çıkmadan 'Maç şu anda oynanıyor!' sözleri gündem oldu! Ahmet Çakar'dan canlı yayında olay yaratan 'şike' iddiası!

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nın heyecanı her geçen gün artarak devam ederken, flaş iddialar da peş peşe geliyor! Şu ana kadar birçok sürprizin yaşandığı turnuva için spor yorumcusu Ahmet Çakar, ilginç değerlendirmelerde bulundu. Çakar; Arjantin'in Dünya Kupası'na veda edeceğini dile getirirken, Suudi Arabistan ile Meksika arasında oynanacak maç için de flaş bir yorum yaptı.