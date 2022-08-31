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  4. Son dakika: Taraftarlar, "Rezillik" diyerek paylaştı! Trabzonspor YouTube kanalında olay sözler: "Bu paralar nereye gidiyor?"

Son dakika: Taraftarlar, "Rezillik" diyerek paylaştı! Trabzonspor YouTube kanalında olay sözler: "Bu paralar nereye gidiyor?"

31.08.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 4 hafta sonunda 7 puanla 8. sırada yer alan Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ederken, bordo - mavililerin resmi YouTube hesabından açılan canlı yayın sonrası sosyal medya ayaklandı. Kısa süreliğine açılan canlı yayında Trabzonspor YouTube kanalında görev yapan bir muhabir ve kameramanın bordo - mavili yönetimi sert sözlerle eleştirip, 'ti'ye aldığı görüldü. Yayının kapanmasının ardından Trabzonsporlu taraftarlardan tepki geldi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla giren Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo - mavililerin yeni transferi Umut Bozok'un şehre geldiği esnada sosyal medyada ilginç bir olay yaşandı.

SÜRPRİZ BİR CANLI YAYIN AÇILDI

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Trabzonspor'un resmi YouTube kanalından çalışanlar tarafından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir canlı yayın açıldı.

YÖNETİM VE TEKNİK EKİBE ELEŞTİRİ

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Kanal muhabiri ve kameramanın açtığı yayında bordo - mavili yönetimi ve teknik direktör Abdullah Avcı'yı eleştirmeleri dikkat çekti.

"BU PARALAR NEREDE?"

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Canlı yayında konuşan kişinin, "Emrehan Gedikli de kadrodaki önemli isimlerinden biri Trabzonspor'un. Ama tabi şunu da sormak lazım; devre arasında 800 bin euro ve 1 milyon euro arasında transfer edilen Enis Destan, Batuhan Kör ve Emrehan Gedikli gibi futbolcular alındıktan sonra bu takımın hala forvete ihtiacı olması önemli bir konu. Kameraman arkadaşım Mustafa Batuhan Er de 'Bu paralar nerede?' diye soruyor." ifadelerini kullanmasının ardıdnan sosyal medyadaki Trabzonspor taraftarları adeta çıldırdı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

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"Rezillik" ve "Böyle kişilerin kulüp bünyesinde bulunmaması gerekiyor" tarzı yorumlar yapan taraftarlar, olaya tepki gösterdi.

TRABZONSPOR: "KULÜBÜMÜZLE İLİŞKİSİ KESİLMİŞTİR"

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Trabzonspor Kulübü'nden ise konuya ilişkin açıklama geldi. Bordo - mavili takımdan yapılan açıklamada, "Bugün tesislerimizde yapılan canlı test yayınının sehven YouTube kanalımızda yayınlanması üzerine kulübümüzün kültüründe asla yeri bulunmayan bu davranışla ilgilisi bulunan tüm personelin kulübümüzle ilişkisi kesilmiştir." ifadelerine yer verildi.

UMUT BOZOK'UN KASIMPAŞA FOTOĞRAFLARI

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