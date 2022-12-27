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Son dakika: Taraftarlar sabırsız! Dursun Özbek'in ocak ayı çileği: Edin Dzeko! İtalyanlar transferi açıkladı...

27.12.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşan ve müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray liderlik koltuğuna oturmuştu. Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Haris Seferovic'in performansından memnun olmaması nedeniyle hücum hattına bir takviye istemişti. Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter'in yıldızı Edin Dzeko için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, 15. haftada İstanbulspor'u konuk etmiş ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak Spor Toto Süper Lig'de 662 gün sonra liderlik koltuğunun sahibi olmuştu. Sarı - kırmızılılarda kazanılan zaferin ardından büyük sevinç yaşanırken, yönetimin transfer için harekat başlattığı ortaya çıktı. Sezon başında kadroya katılan Haris Seferovic'in performansından memnun olmayan teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattına bir takviye istediği ifade edildi.

EDIN DZEKO ADIM ADIM GALATASARAY'A

INTER'DEN SÜPER LİG'E

INTER'DEN SÜPER LİG'E

Galatasaray'ın, İtalya Ligi Serie A devi Inter'de forma giyen ve milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı olan Edin Dzeko için teklifte bulunduğu iddia edildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Sarı - kırmızılıların, Bosnalı futbolcunun İtalyan ekibinde kazandığı 5 milyon euro civarında bir teklif yaptığı aktarıldı.

INTER SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR

INTER SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki golcünün kontratını uzatmak istiyor. Inter'in, şu anda yıllık 5 milyon euro kazanan ve takımda en çok kazanan isimlerden biri olan Dzeko'nun maaşında indirime giderek sözleşme uzatmak istediği kaydedildi.

GALATASARAY'IN PLANI

GALATASARAY'IN PLANI

Öte yandan sarı-kırmızılıların da Dzeko'ya Inter'e kazandığı maaşa yakın bir teklif yaptığı ifade edildi. Galatasaray'ın, Dzeko'yu Inter ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladığı yazıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla 21 resmi maça çıkan Dzeko, 9 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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