Son dakika: Taraftarlar sabırsız! Dursun Özbek'in ocak ayı çileği: Edin Dzeko! İtalyanlar transferi açıkladı...

INTER SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki golcünün kontratını uzatmak istiyor. Inter'in, şu anda yıllık 5 milyon euro kazanan ve takımda en çok kazanan isimlerden biri olan Dzeko'nun maaşında indirime giderek sözleşme uzatmak istediği kaydedildi.