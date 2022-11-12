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Son dakika: Tepkiler kıyamet gibi! Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in hatası pahalıya patladı!

12.11.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Bitexen Giresunspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 40. dakikasında 10 kişi kalan sarı - lacivertliler, 1-0 önde götürdüğü müsabakadan ikinci yarıda yediği gollerle 2-1 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'nin kalesinde gördüğü gollerde ise Serdar Aziz'in yaptığı büyük hatalar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maç sonunda saha ortasına kadar giderek oyuncusunu teselli etti.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Sarı - lacivertliler, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. 5 maçlık galibiyet serisi noktalanan Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Serdar Aziz'in yenilen gollerdeki hataları maça damgasını vurdu.

İLK GOLDE TOP KISA DÜŞTÜ

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Giresunspor, 71. dakikada Borja Sainz ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Serdar Aziz, Fenerbahçe ceza sahasına gönderilen topu kafayla uzaklaştırmak istedi ancak milli futbolcunun vuruşu kısa düştü. Borja Sainz, önünde kalan topa düzgün bir vuruş yaparak takımına beraberliği getirdi.

ÇALIM ATMAK İSTEDİ AMA...

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Bu golden 11 dakika sonra ise Fenerbahçe'nin hazırlık pasları yaptığı esnada Serdar Aziz, üzerine gelen Borja Sainz'ı çalımlayarak geçmek istedi. Bu sırada ayağı kayan ve topu kaybeden Aziz'in hatası pahalıya mal oldu. Meşin yuvarlağı kapan ve kaleci Altay'ı geçen Sainz, topu ağlarla buluşturarak takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

JORGE JESUS TAKIMI TOPLADI, SERDAR AZİZ'İ TESELLİ ETTİ

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Karşılaşmada başka gol olmadı ve Giresunspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçta son düdüğün gelmesinin ardından sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, takımını orta alanda topladı.

Futbolcular taraftarları selamlarken, Jesus'un Serdar Aziz'i teselli ettiği görüldü.

Öte yandan sarı - lacivertli taraftarlar, tecrübeli futbolcuya sosyal medyada tepki gösterdi.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

İŞTE SERDAR AZİZ'İN İKİNCİ GOLDEKİ HATASI

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