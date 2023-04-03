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  4. SON DAKİKA: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ligden çekilen takımlar için kararı açıkladı!

SON DAKİKA: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ligden çekilen takımlar için kararı açıkladı!

03.04.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Double Pass ile düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Büyükekşi ligden çekilen takımlar için verilen kararı açıkladı. İşte detaylar...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Double Pass ile düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ve Hatayspor maçları için yaptığı başvuruya yanıt verirken, 2024-2025 sezonundan başlamak üzere katılabileceği B Ligi uygulamasını da hayata geçirileceğini dile getirdi.

İŞTE MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN AÇIKLAMALARI

KARARI AÇIKLADI!

KARARI AÇIKLADI!

"Biliyorsunuz, yönetim kurulumuz depremden hemen sonra 10 Şubat'ta bir karar aldı. Depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen illerde ligden çekilmek isteyen kulüplerin taleplerini kabul ettik. Oynadıkları maçları tescil ettik. Ligden çekildikleri için bundan sonraki maçlarda 3-0 hükmen mağlup ilan edilmeleri kararını aldık. O tarihten itibaren lig devam ediyor. Bu kulüpler 2022/23 sezonunda yapacakları maçlarda 3-0 hükmen mağlup ilan edildiler. Toplam 9 takım ligden çekildi. Hepsinin kalan alacaklarının çekilmemiş gibi ödenmesine karar verdik"

"OYNADIKLARI MAÇLAR SİLİNMEZ"

"OYNADIKLARI MAÇLAR SİLİNMEZ"
"Yönetim kurulumuz bu kararı verirken kamuoyunda bahsedildiği gibi alelacele bir karar almadı. Özellikle, bundan önceki geçmiş uygulamalara baktık. 30 yıldan bu yana içtihatler oluşmuş durumda. 1989'daki Samsunspor'dan başlayıp, daha sonra 1991 depreminde, daha sonra sel felaketinde, münferit deprem olaylarında TFF yönetim kurulu hep aynı kararı almış. Kamuoyunda bir kafa karışıklığı olmaması açısından şunun altını çizmek istiyorum; bir takım, herhangi bir şekilde deprem, başka konu olabilir ligden çekilirse ondan sonraki maçları otomatik olarak 3-0 hükmen mağlup olur. Oynadıkları maçlar kesinlikle silinmez. Bu maçlar tescil edilmiştir. Bu maçlarla ilgili kırmızı kartlar, sarı kartlar, ödemeler olmuştur. Hiçbir zaman olmamıştır. Önümüzdeki yıllarda da olmaz."

"AKADEMİLERİ UYGULAYACAĞIZ"

"AKADEMİLERİ UYGULAYACAĞIZ"

"Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bu önemli projeyle ilgili yaptığımız çalışmaları, gerçekleştirdiğimiz ziyaretleri, sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmıştık. Bugün detaylardan bahsedeceğim. Kalıcı ve istikrarlı başarı istiyorsak, sorunsuz ve sonuç odaklı işleyen, sürdürülebilir bir futbol ekosistemi yaratmak zorundayız. TFF olarak bizim rolümüz, futbol akademileri projesini sağlam bir zemine oturtmak ve uygulamasını sağlamak."

"BORÇLAR 25 MİLYAR TL'NİN 2 KATI"

"BORÇLAR 25 MİLYAR TL'NİN 2 KATI"

Kulüplerimiz ekonomik olarak zor durumdalar. Borçları 25 milyar TL’yi geçiyor. Faizi ile birlikte bu iki katına çıkıyor. Futbol akademileri projemiz, işte bu yüzden kritik öneme sahip. Hem altyapıda hem sportif başarıda hem de finansal açıdan ihtiyaçları karşılıyor.

"ÖNCE TAKIMLARINA, SONRA YURT DIŞINA"

"ÖNCE TAKIMLARINA, SONRA YURT DIŞINA"

Kulüplerimizin kendi altyapılarına kaynak ayırmalarını ve onları geliştirmeleri gerekiyor. Altyapı akademilerinden yetişen futbolcuların, öncelikle kendi kulüplerinin A takımına yükselmelerini, bir sonraki adımda da yurt dışına transfer olmalarını istiyoruz.

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