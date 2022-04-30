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Son dakika: Trabzonspor taraftarları, şampiyonluk için hazır! Şehirde ilginç görüntüler...

30.04.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçıyla birlikte şampiyonluğunu garantilemek ve kutlamalara başlamak istiyor. Bordo - mavili taraftarlar, şampiyonluk öncesinde şehir meydanlarında toplanarak adeta bir bayram havası yaşattı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçla şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek isteyen Trabzonspor'da taraftarlar, şehir merkezinde toplanmaya başladı.

Bordo-mavili taraftarlar, sabahın erken saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na gelmeye başladı. Formalarını giyen binlerce taraftar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Taraftarlar, ellerindeki Trabzonspor bayraklarını ve atkılarını sallayarak şampiyonluk sloganları attı.

Bordo-mavili taraftarlar, coşkularını zaman zaman davul çalarak ve marşlar söyleyerek gösterdi.

Taraftarların maçı izleyebilmeleri için 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Avni Aker Millet Bahçesi'ne de dev ekranlar kuruldu.

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

İŞTE ŞEHİRDEN GÖRÜNTÜLER

TRABZON ŞEHRİ, ŞAMPİYONLUĞU BEKLİYOR

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