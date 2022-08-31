Son dakika: Transfer resmen açıklandı! Andreas Cornelius, Trabzonspor'dan eski takımı Kopenhag'a gitti...

Son dakika haberleri: Trabzonspor’un Danimarkalı santrforu Andreas Cornelius için Kopenhag’dan transfer teklifi gelmişti. Eski takımına geri dönmek isteyen oyuncu için flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Kopenhag, Andreas Cornelius transferi için Trabzonspor'la anlaşma sağladığını resmen açıkladı. Cornelius'un sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme şartlarını görüşmek için Danimarka'ya gideceği belirtildi.

KOPENHAG'IN ÖDEYECEĞİ BONSERVİS

Geçtiğimiz sezon başında Parma’dan 4.8 milyon euro euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan ve 4 yıllık sözleşme imzalayan Cornelius için Kopenhag'ın 6 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

TRABZONSPOR KARİYERİ

Trabzonspor formasıyla 49 resmi maça çıkan Danimarkalı futbolcu; 20 gol - 6 asistlik bir performans sergilerken, bir Süper Lig şampiyonluğu bir de Süper Kupa sevinci yaşadı.