SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika: Transfer resmen açıklandı! Andreas Cornelius, Trabzonspor'dan eski takımı Kopenhag'a gitti...

Son dakika: Transfer resmen açıklandı! Andreas Cornelius, Trabzonspor'dan eski takımı Kopenhag'a gitti...

31.08.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo - mavililerin golcü oyuncusu Andreas Cornelius eski takımı Kopenhag'a geri döndü. Danimarkalı futbolcu için resmi açıklama geldi. Kopenhag, Andreas Cornelius transferi için Trabzonspor'la anlaşma sağladığını duyurdu.

Son dakika haberleri: Trabzonspor’un Danimarkalı santrforu Andreas Cornelius için Kopenhag’dan transfer teklifi gelmişti. Eski takımına geri dönmek isteyen oyuncu için flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

4fd6dff5-4c94-4da7-b052-45fa59b7904e

Kopenhag, Andreas Cornelius transferi için Trabzonspor'la anlaşma sağladığını resmen açıkladı. Cornelius'un sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme şartlarını görüşmek için Danimarka'ya gideceği belirtildi.

KOPENHAG'IN ÖDEYECEĞİ BONSERVİS

AA-20220805-28580570-28580565-ISTANBULSPOR_TRABZONSPOR (Large)

Geçtiğimiz sezon başında Parma’dan 4.8 milyon euro euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan ve 4 yıllık sözleşme imzalayan Cornelius için Kopenhag'ın 6 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

TRABZONSPOR KARİYERİ

Trabzonspor formasıyla 49 resmi maça çıkan Danimarkalı futbolcu; 20 gol - 6 asistlik bir performans sergilerken, bir Süper Lig şampiyonluğu bir de Süper Kupa sevinci yaşadı.

CORNELUS FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor Kopenhag Andreas Cornelius son dakika haberler son dakika haberleri Süper Lig dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu

56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu

Taraftar muradına erdi! 'Maxi Gomez, F.Bahçe'de!'

Taraftar muradına erdi! 'Maxi Gomez, F.Bahçe'de!'

G.Saray'da 2. Falcao krizi! 10 milyon Euro havaya uçtu

G.Saray'da 2. Falcao krizi! 10 milyon Euro havaya uçtu

Trabzonspor'da ihanet tartışması! Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'den flaş çıkış...

Trabzonspor'da ihanet tartışması! Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'den flaş çıkış...

Acun Ilıcalı F.Bahçeli ismi resmen açıkladı! "Pazar günü..."

Acun Ilıcalı F.Bahçeli ismi resmen açıkladı! "Pazar günü..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.