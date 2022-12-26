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  4. Son dakika: 'Türkiye'den çokça küfürlü mesaj aldım!' Burak Yılmaz'dan olay itiraflar! Portekiz maçında kaçan penaltı, Dünya Kupası, bir günü ve Şenol Güneş...

Son dakika: 'Türkiye'den çokça küfürlü mesaj aldım!' Burak Yılmaz'dan olay itiraflar! Portekiz maçında kaçan penaltı, Dünya Kupası, bir günü ve Şenol Güneş...

26.12.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Futbol hayatına Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, Instagram hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan tecrübeli futbolcu, Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde oynanan Portekiz maçında kaçırdığı penaltıyla ilgili anısını paylaştı. Yılmaz, Dünya Kupası'nın oynandığı sırada kendisine küfürlü mesajlar geldiğini ifade etti. Detaylar...

Son dakika haberleri: Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de iki sezon geçiren ve bir kez şampiyonluk sevinci yaşayan 'Kral' lakaplı futbolcu Burak Yılmaz, sezon başında Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ın yolunu tutmuştu. Yeni takımıyla 2 yılı oyuncu, 3 yılı antrenör olmak üzere 5 senelik sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, sosyal medyadan flaş bir paylaşım yaptı.

BURAK YILMAZ'DAN FLAŞ SÖZLER

A Milli Takımımız, FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti.

Maçta 2-0 geriye düşen millilerde takım kaptanı Burak Yılmaz, 65. dakikada farkı 1'e indiren golü atmıştı. Ay-Yıldızlılar, 85. dakikada bir penaltı kazanmış ve topun başına Burak Yılmaz geçmişti.

Deneyimli futbolcunun kullandığı penaltı, üstten auta gitmiş ve ilerleyen dakikalarda bir gol daha bulan Portekiz, play-off finaline yükselmişti.

INSTAGRAM'DA SORULARI YANITLADI

INSTAGRAM'DA SORULARI YANITLADI

Burak Yılmaz, Instagram'daki takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Tecrübeli golcüye sorulan sorular arasında Portekiz maçında kaçan penaltı, Şampiyonlar Ligi'nde attığı en iyi gol, 2010 yılı öncesinde ve sonrasındaki performansları, normal yaşantısındaki bir günü ile Lille zamanları yer aldı.

Yılmaz, Portekiz maçında kaçırdığı penaltı yüzünden Dünya Kupası'nın başlaması sonrasında çokça küfürlü mesaj aldığını dile getirdi. İşte o sözler...

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