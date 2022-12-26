Son dakika: 'Türkiye'den çokça küfürlü mesaj aldım!' Burak Yılmaz'dan olay itiraflar! Portekiz maçında kaçan penaltı, Dünya Kupası, bir günü ve Şenol Güneş...

Son dakika haberleri: Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de iki sezon geçiren ve bir kez şampiyonluk sevinci yaşayan 'Kral' lakaplı futbolcu Burak Yılmaz, sezon başında Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ın yolunu tutmuştu. Yeni takımıyla 2 yılı oyuncu, 3 yılı antrenör olmak üzere 5 senelik sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, sosyal medyadan flaş bir paylaşım yaptı.