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  4. Son dakika: Uçan kuşa kırmızı kart çıktı! Boca Juniors - Racing Club maçının 90+5. dakikasından sonra tam 10 futbolcu kızardı...

Son dakika: Uçan kuşa kırmızı kart çıktı! Boca Juniors - Racing Club maçının 90+5. dakikasından sonra tam 10 futbolcu kızardı...

07.11.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Arjantin Şampiyonlar Kupası finalinde inanılmaz anlar yaşandı! Boca Juniors ile Racing Club arasında oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle devam ederken, 90+5. dakikadan sonra futbol tarihine geçecek olaylar meydana geldi. Gerilim seviyesi oldukça yüksek olan müsabakada Boca Juniors'tan 6, Racing Club'dan ise 4 futbolcu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Mücadelenin hakemi Facundo Tello'nun kararları, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son dakika haberleri: Arjantin Şampiyonlar Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club karşı karşıya geldi. La Pedrera Stadyumu'nda oynanan müsabaka, tam 130 dakika oynandı ve Racing Club'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Racing'e şampiyonluğu getiren golleri 22. dakikada Matias Rojas ve 118. dakikada Carlos Alcaraz kaydetti. Boca'nın tek sayısı ise 19. dakikada Norberto Briasco'dan geldi.

ARJANTİN'DE OLAYLI MAÇ

ŞAMPİYONLUĞUN ÖNÜNE GEÇTİ

ŞAMPİYONLUĞUN ÖNÜNE GEÇTİ

Bu sonucun ardından Racing Club, kupayı müzesine götüren ekip oldu. Ancak karşılaşmada şampiyonluğun önüne geçen olaylar yaşandı...

Müsabaka 1-1'lik eşitlikle devam ederken, 90+5. dakikada Boca Juniors'tan Sebastian Villa, Racing Club'dan ise Johan Carbonero, gördükleri kırmızı kartlarla oyundan ihraç edildiler.

UZATMADA İŞLER KARIŞTI

UZATMADA İŞLER KARIŞTI

Tam da bu dakikadan sonra maç uzatmaya gitti ve işler tamamen değişti...

İKİNCİ SARIDAN KIZARDI

İKİNCİ SARIDAN KIZARDI

Karşılaşmanın 100. dakikasında Boca futbolcusu Alan Varela, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

118'DE GOL GELDİ, TANSİYON ARTTI

118'DE GOL GELDİ, TANSİYON ARTTI

Racing Club, 118. dakikada 2-1'lik üstünlük sağladığı golü kaydetti ve maçta tansiyon iyice yükseldi.

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