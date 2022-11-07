Son dakika: Uçan kuşa kırmızı kart çıktı! Boca Juniors - Racing Club maçının 90+5. dakikasından sonra tam 10 futbolcu kızardı...

Son dakika haberleri: Arjantin Şampiyonlar Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club karşı karşıya geldi. La Pedrera Stadyumu'nda oynanan müsabaka, tam 130 dakika oynandı ve Racing Club'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Racing'e şampiyonluğu getiren golleri 22. dakikada Matias Rojas ve 118. dakikada Carlos Alcaraz kaydetti. Boca'nın tek sayısı ise 19. dakikada Norberto Briasco'dan geldi.