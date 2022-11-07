Son dakika: Uçan kuşa kırmızı kart çıktı! Boca Juniors - Racing Club maçının 90+5. dakikasından sonra tam 10 futbolcu kızardı...

Son dakika haberleri: Arjantin Şampiyonlar Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club karşı karşıya geldi. La Pedrera Stadyumu'nda oynanan müsabaka, tam 130 dakika oynandı ve Racing Club'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Racing'e şampiyonluğu getiren golleri 22. dakikada Matias Rojas ve 118. dakikada Carlos Alcaraz kaydetti. Boca'nın tek sayısı ise 19. dakikada Norberto Briasco'dan geldi.
Bu sonucun ardından Racing Club, kupayı müzesine götüren ekip oldu. Ancak karşılaşmada şampiyonluğun önüne geçen olaylar yaşandı...
Müsabaka 1-1'lik eşitlikle devam ederken, 90+5. dakikada Boca Juniors'tan Sebastian Villa, Racing Club'dan ise Johan Carbonero, gördükleri kırmızı kartlarla oyundan ihraç edildiler.
Tam da bu dakikadan sonra maç uzatmaya gitti ve işler tamamen değişti...
Karşılaşmanın 100. dakikasında Boca futbolcusu Alan Varela, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
Racing Club, 118. dakikada 2-1'lik üstünlük sağladığı golü kaydetti ve maçta tansiyon iyice yükseldi.