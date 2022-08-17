SON DAKİKA: Ünlü modelden itiraflar! "Maradona her hafta çıplak fotoğraflarımı çektirirdi"

2004 yılında Brezilya'da yayınlanan Big Brother reality showuna yarışmacı olarak katılan Arjantinli model Antonela Avellaneda, 2020 yılında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden futbol dünyasının Arjantinli efsanesi Diego Maradona için flaş iddialarda bulundu.

"MARADONA ÇIPLAK FOTOĞLAR ÇEKTİRİRDİ"

Avelleaneda bir Brezilya gazetesine verdiği röportajda Diego Maradona için çıplak fotoğraflar çekindiğini ve bu fotoğrafları Maradona'ya para karşılığı sattığını söylerken, "O zamanlar cep telefonu teknolojisi olmadığı için fotoğraflar stüdyoda çekiliyordu. Maradona o fotoğraflar için bana para öderdi ve her haf çekerdik, sürekli farklı kostümler giymemi isterdi. Bu Big Brother yarışmasında bile önceydi" açıklamalarında bulundu.

"FOTOĞRAFLARIM ONA ÖZELDİ"

Maradona'nın profesyonel bir fotoğrafçı getirttiğini söyleyen ünlü model, "Vücudumla her zaman rahattım, bu provaların Maradona için olması hoşuma gidiyordu. Onu her zaman sevdim çok doğaldı. 20 yaşındaydı ve fotoğraflarım ona özeldi" ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜĞÜNDE ÇOK AĞLADIM"

"Bana kendime, potansiyelime inanmam için cesaret ve güç veren oydu. Yaptığım her şeyde başkalarının görüşlerini umursamadan her zaman elimden gelenin en iyisini yapmamı söyledi. O öldüğünde çok ağladım. Brezilya'daydım" diye ekledi.