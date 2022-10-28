Son dakika: "Vasatizm gömleği yırtıldı!" Spor yazarları Fenerbahçe Rennes maçını böyle değerlendirdi!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, B Grubu 5. maçında sahasında konuk ettiği Fransız ekibi Rennes karşısında 3-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrılırken, karşılaşmanın yankıları sürmeye devam ediyor.

Jesus’un ani ataklarla oynayacağını bildiğimiz rakibi karşısında 3’lü savunma ile oynayıp, Lincoln’ü sol kanat savunmacısı olarak sahaya sürüşü tartışılırdı.

Tecrübeli Rennes ilk 45 dakikada ani ataklarla 3 gol birden buldu. Umutlar tükenmiş gözükürken gelen Valencia'nın golü, ikinci yarı için moral oldu. Jesus ikinci devreye yine hamle yapmadan başladı.

Rennes’in ikinci yarı geriye yaslanmasıyla Fenerbahçe'nin baskılı oyunu son yarım saat hamleleri ile müthiş bir geri dönüşüne imza attı.

KAHRAMANLAR (Gürcan Bilgiç / Sabah)

Rennes takımının oynadığı oyuna, hıza, pas kalitesine bakınca ilk yarının skoruna, "Neden" diye sorma hakkı elinizden gidiyor. Üçüncü bölge baskısını mükemmel yaptıkları gibi, baskıyı yediklerinde de "mükemmel" çıktılar.