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  4. Son dakika: "Vasatizm gömleği yırtıldı!" Spor yazarları Fenerbahçe Rennes maçını böyle değerlendirdi!

Son dakika: "Vasatizm gömleği yırtıldı!" Spor yazarları Fenerbahçe Rennes maçını böyle değerlendirdi!

28.10.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde sahasında Fransız ekiplerinden Rennes ile karşı karşıya geldi. Heyecan katsayısı yüksek mücadelede temsilcimiz 3-0 geriye düşse de pes etmedi ve rakibi ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın yankıları sürerken, spor yazarları zorlu karşılaşmayı böyle değerlendirdi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, B Grubu 5. maçında sahasında konuk ettiği Fransız ekibi Rennes karşısında 3-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrılırken, karşılaşmanın yankıları sürmeye devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler 3-0'a rağmen oyundan kopmazken, gösterilen müthiş direnç takdir topladı.

Zorlu karşılaşmanın ardından spor yazaları da karşılaşmaya dair değerlendirmelerini kaleme aldı.

İŞTE O YAZILAR...

FENERBAHÇE RÜZGARI (Faik Çetiner / Fanatik)

FENERBAHÇE RÜZGARI (Faik Çetiner / Fanatik)
Fenerbahçe rüzgarı Maçın zorlu geçeceğini biliyorduk ama Fenerbahçe’nin ilk yarım saatte 3 gol yiyeceğini tahmin etmiyorduk.
Jesus’un ani ataklarla oynayacağını bildiğimiz rakibi karşısında 3’lü savunma ile oynayıp, Lincoln’ü sol kanat savunmacısı olarak sahaya sürüşü tartışılırdı.
Tecrübeli Rennes ilk 45 dakikada ani ataklarla 3 gol birden buldu. Umutlar tükenmiş gözükürken gelen Valencia'nın golü, ikinci yarı için moral oldu. Jesus ikinci devreye yine hamle yapmadan başladı.
Rennes’in ikinci yarı geriye yaslanmasıyla Fenerbahçe'nin baskılı oyunu son yarım saat hamleleri ile müthiş bir geri dönüşüne imza attı.

KAHRAMANLAR (Gürcan Bilgiç / Sabah)

KAHRAMANLAR (Gürcan Bilgiç / Sabah)
Rennes takımının oynadığı oyuna, hıza, pas kalitesine bakınca ilk yarının skoruna, "Neden" diye sorma hakkı elinizden gidiyor. Üçüncü bölge baskısını mükemmel yaptıkları gibi, baskıyı yediklerinde de "mükemmel" çıktılar.
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