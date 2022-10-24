SON DAKİKA: Volkan Demirel'in o sevinci olay yarattı! "Bunu unutmayacağız"

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başaran Hatayspor'da 90. dakikada atılan golle gelen 3 puanın sevinci yaşanıyor.

GOL SONRASI BÜYÜK SEVİNÇ

Volkan Demirel'in takımın başına geçtiği günden bu yana çıktığı 4 mücadelede 12 puan toplamayı başaran Hatayspor'da 40 yaşındaki teknik adam yoluna dolu dizgin devam ederken, 90. dakikada Kaan Kanak'ın kaydettiği galibiyet golünün ardından gösterdiği büyük sevinç sosyal medyada gündem olurken, bazı taraftarların "Bunu unutmayacağız" yorumunda bulunduğu görüldü.

Golün ardından Beşiktaş tribünlerine doğru koşan Demirel'in bu sevinci Siyah-Beyazlı taraftarların tepkisine neden oldu.

İŞTE O ANLAR... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)