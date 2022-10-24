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  4. SON DAKİKA: Volkan Demirel'in o sevinci olay yarattı! "Bunu unutmayacağız"

SON DAKİKA: Volkan Demirel'in o sevinci olay yarattı! "Bunu unutmayacağız"

24.10.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 90. dakikada Kaan Kanak'ın ayağından bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başaran Hatayspor'da, takımın başına geldiği günden bu yana çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet almayı başaran teknik direktör Volkan Demirel'in sevinci gündem oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başaran Hatayspor'da 90. dakikada atılan golle gelen 3 puanın sevinci yaşanıyor.

GOL SONRASI BÜYÜK SEVİNÇ

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Volkan Demirel'in takımın başına geçtiği günden bu yana çıktığı 4 mücadelede 12 puan toplamayı başaran Hatayspor'da 40 yaşındaki teknik adam yoluna dolu dizgin devam ederken, 90. dakikada Kaan Kanak'ın kaydettiği galibiyet golünün ardından gösterdiği büyük sevinç sosyal medyada gündem olurken, bazı taraftarların "Bunu unutmayacağız" yorumunda bulunduğu görüldü.

Golün ardından Beşiktaş tribünlerine doğru koşan Demirel'in bu sevinci Siyah-Beyazlı taraftarların tepkisine neden oldu.

İŞTE O ANLAR... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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