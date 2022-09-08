Son dakika: Yeni transferlerin golleri yetmedi! Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne kötü başladı! Ferencvaros deplasmanında kayıp...

Son dakika haberleri: Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta karşılaşmasında Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. Birçok yeni transferin süre aldığı mücadelede bordo - mavililer, sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.

Groupama Arena'da oynanan müsabaka, Ferencvaros'un 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Traore, 5. ve 44. (P) dakikalarda ise Nguen kaydetti. Trabzonspor'un sayıları ise 39. dakikada Maxi Gomez ve 71. dakikada Umut Bozok'tan geldi.

Ferencvaros'ta Civic, 16. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Yusuf Yazıcı'nın 87. dakikada attığı gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, grup etabına puansız bir başlangıç yapmış oldu. Ferencvaros ise 3 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Trabzonspor, grubun ikinci haftasında Kızıl Yıldız'ı konuk edecek.

MAXI GOMEZ'DEN 1 GOL - 1 ASİST

Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez; takımının ilk golünü atarken, Umut Bozok'un sayısında asisti yapan isim oldu.

Trabzonspor'da yeni transfer Maxi Gomez, ilk kez bordo-mavili takım ile başlangıç 11'inde sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta ligde HangiKredi Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna aldığı ancak görev vermediği İspanyol futbolcuyu, bu kez 11'de oynattı.

Yeni transferlerden Yusuf Yazıcı, Umut Bozok ve Naci Ünüvar ise maç kadrosunda yer aldılar.

HAMSIK VE UĞURCAN YEDEK SOYUNDU

Trabzonspor'da sakatlıktan çıkan Marek Hamsik ve Uğurcan Çakır, yedek kulübesinde oturdu.

Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaleyi yine genç oyuncu Muhammet Taha Tepe, korudu. Orta alanda Bakasetas, Gbamin, Bardhi görev yaptı.

Bordo-mavili takımda kaptan olarak sahaya Abdülkadir Ömür çıktı.

KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor maçı 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Sakatlanarak sezonu kapatan Dorukhan Toköz'ün yerine savunmasının sağında Larsen, sol bekte Eren'in yokluğunda Denswil görev yaparken, Hugo 11'de yer bularak stoper olarak forma giydi. Forvette ise Djaniny'in yerine Gomez, görev yaptı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonspor taraftarları, Macaristan'da takımlarını yalnız bırakmadı.

Yaklaşık 500 kişilik taraftar grubu, kale arkası tribününden teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuları maç öncesi yanlarına çağırarak destek verdi.

YÖNETİM DE MACARİSTAN'A GELDİ

Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı izledi.

Macaristan'a gelen Ağaoğlu ve yöneticilerin çoğunluğu protokol tribününde birlikte oturarak karşılaşmayı takip etti.

MAÇ ÖNCESİ YENİ SÖZLEŞMELER

Trabzonspor, iç transferde sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Uğurcan Çakır, Djaniny Semedo, Kağan Moradaoğlu ve Muhammet Taha Tepe ile yeni sözleşme imzalandı.

Ugurcan Çakır'ın sözleşmesi 2027 yılına, Djaniny Semedo'nun ise 2024 yılına kadar uzatıldı. Ayrıca genç kaleciler Muhammet Taha Tepe ve Kağan Moradaoğlu ile 3’er yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı.