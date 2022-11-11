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Son dakika: Yılın takası! Galatasaray'da herkes yeni sözleşme beklerken ayrılık geliyor! Yunus Akgün ve Cengiz Ünder...

11.11.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında cumartesi günü Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılara sezon başında geri dönen Yunus Akgün, beklenen performansı gösterememiş ve formasını Milot Rashica'ya kaptırmıştı. Genç futbolcunun ortaya koyduğu oyunun altında sözleşme görüşmeleri ve transfer teklifleri olduğu belli oldu. Yunus Akgün'e Fransa'dan taliplerin olduğu ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1'le geçen ve Başakşehir maçına odaklanan Galatasaray'da Yunus Akgün bilmecesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren ve gösterdiği performansla sarı - kırmızılı taraftarları umutlandıran Akgün, şu ana kadar ortaya koyduğu oyunla bekleneni veremedi. Formasını Milot Rashica'ya kaptıran Yunus Akgün için flaş bir iddia ortaya atıldı...

YILIN TAKASI

SEZON BAŞINDA GERİ DÖNDÜ

SEZON BAŞINDA GERİ DÖNDÜ

Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla 38 resmi maça çıkan ve 9 gol - 17 asistle birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Yunus Akgün, sezon başında Galatasaray'a geri dönmüştü.

11 MAÇTA 1 ASİST

11 MAÇTA 1 ASİST

Şu ana kadar sarı - kırmızılı takımda 11 maça çıkan ve sadece 1 asist yapabilen milli futbolcu, ilk 11'deki yerini ise kaybetmişti.

FLAŞ İDDİA

FLAŞ İDDİA

Yunus Akgün'ün menajeri, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamaya sıcak olduklarını açıklarken, Fransız basınından flaş bir haber gündeme geldi.

FRANSA'DAN İKİ TALİP

FRANSA'DAN İKİ TALİP

Haberde 22 yaşındaki futbolcuya Fransa'dan iki kulübün talip olduğu ifade edilirken, bu takımların Lyon ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya olduğu öne sürüldü.

6 MİLYON EURO

6 MİLYON EURO

Geçen sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen sarı - kırmızılıların Akgün için 6 milyon euro ve üzeri bir teklifin gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakabileceği aktarıldı.

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