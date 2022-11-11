Son dakika: Yılın takası! Galatasaray'da herkes yeni sözleşme beklerken ayrılık geliyor! Yunus Akgün ve Cengiz Ünder...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1'le geçen ve Başakşehir maçına odaklanan Galatasaray'da Yunus Akgün bilmecesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren ve gösterdiği performansla sarı - kırmızılı taraftarları umutlandıran Akgün, şu ana kadar ortaya koyduğu oyunla bekleneni veremedi. Formasını Milot Rashica'ya kaptıran Yunus Akgün için flaş bir iddia ortaya atıldı...
Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla 38 resmi maça çıkan ve 9 gol - 17 asistle birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Yunus Akgün, sezon başında Galatasaray'a geri dönmüştü.
Şu ana kadar sarı - kırmızılı takımda 11 maça çıkan ve sadece 1 asist yapabilen milli futbolcu, ilk 11'deki yerini ise kaybetmişti.
Yunus Akgün'ün menajeri, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamaya sıcak olduklarını açıklarken, Fransız basınından flaş bir haber gündeme geldi.
Haberde 22 yaşındaki futbolcuya Fransa'dan iki kulübün talip olduğu ifade edilirken, bu takımların Lyon ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya olduğu öne sürüldü.
Geçen sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen sarı - kırmızılıların Akgün için 6 milyon euro ve üzeri bir teklifin gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakabileceği aktarıldı.