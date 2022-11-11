Son dakika: Yılın takası! Galatasaray'da herkes yeni sözleşme beklerken ayrılık geliyor! Yunus Akgün ve Cengiz Ünder...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1'le geçen ve Başakşehir maçına odaklanan Galatasaray'da Yunus Akgün bilmecesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren ve gösterdiği performansla sarı - kırmızılı taraftarları umutlandıran Akgün, şu ana kadar ortaya koyduğu oyunla bekleneni veremedi. Formasını Milot Rashica'ya kaptıran Yunus Akgün için flaş bir iddia ortaya atıldı...