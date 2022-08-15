Son dakika: Yılın transfer bombası! Igor Tudor'un istemediği Cengiz Ünder, Galatasaray yolunda!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verilmişti. Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı - kırmızılılarda kadroya son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens katılmıştı. Galatasaray'ın hedefindeki bir diğer isim de belli oldu.