Son dakika: Yılın transferi için geri sayıma geçildi! Resmi açıklama geldi: Cristiano Ronaldo!

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası öncesinde verdiği röportajda kulübü Manchester United'ı ihanet ile suçlayan ve teknik direktör Erik ten Hag'a saygı duymadığını dile getiren Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedilmişti. Bonservisini eline alan yıldız ismin adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılırken devreye başka kulüpler de girmişti.
Ronaldo ile en ciddi ilgilenen kulübün Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr olduğu ortaya çıkmıştı.
Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes ile görüşmelerini sürdüren Al Nassr'ın sportif direktörü Marcelo Salazar'dan flaş bir açıklama geldi.
Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Salazar, "Yıl sonuna kadar olayların nasıl gelişeceğini bekleyip görelim. Gördüğünüz gibi bu, sadece kulüp için değil, ülke ve dünya futbolu için de çok büyük bir müzakere. Görüşmeler hala devam ediyor. Çok yüksek rakamlardan söz ediyoruz." dedi.
Düğümün yakın zamanda çözüleceğini ifade eden Al Nassr Sportif Direktörü, "Cristiano Ronaldo'nun futbol tarihinin en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Bir sporcu olarak, kazanma azmiyle bana her zaman örnek oldu. Bir Portekiz vatandaşı olarak, onu her zaman destekliyordum. Ancak yakın zamanda neler olacağı ortaya çıkacak." şeklinde konuştu.
Bu açıklama sonrasında ise Arap basınından Fenerbahçe ile ilgili Vincent Aboubakar iddiası ortaya atıldı.