Son dakika: Yılın transferi için geri sayıma geçildi! Resmi açıklama geldi: Cristiano Ronaldo!

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Salazar, "Yıl sonuna kadar olayların nasıl gelişeceğini bekleyip görelim. Gördüğünüz gibi bu, sadece kulüp için değil, ülke ve dünya futbolu için de çok büyük bir müzakere. Görüşmeler hala devam ediyor. Çok yüksek rakamlardan söz ediyoruz." dedi.