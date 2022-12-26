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  4. Son dakika: Yılın transferi için geri sayıma geçildi! Resmi açıklama geldi: Cristiano Ronaldo!

Son dakika: Yılın transferi için geri sayıma geçildi! Resmi açıklama geldi: Cristiano Ronaldo!

26.12.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünyadaki futbolseverler Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin hangi takım olacağını merakla bekliyor. FIFA Dünya Kupası'ndan önce Manchester United tarafından sözleşmesi feshedilen Portekizli yıldız bonservisini eline almıştı. Dünyaca ünlü futbolcu için Al Nassr devreye girmiş ve bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Kulüpten resmi açıklama yapılırken, Vincent Aboubakar için de flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası öncesinde verdiği röportajda kulübü Manchester United'ı ihanet ile suçlayan ve teknik direktör Erik ten Hag'a saygı duymadığını dile getiren Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedilmişti. Bonservisini eline alan yıldız ismin adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılırken devreye başka kulüpler de girmişti.

YILIN TRANSFER GELİŞMESİ

AL NASSR GERÇEĞİ

AL NASSR GERÇEĞİ

Ronaldo ile en ciddi ilgilenen kulübün Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr olduğu ortaya çıkmıştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes ile görüşmelerini sürdüren Al Nassr'ın sportif direktörü Marcelo Salazar'dan flaş bir açıklama geldi.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Salazar, "Yıl sonuna kadar olayların nasıl gelişeceğini bekleyip görelim. Gördüğünüz gibi bu, sadece kulüp için değil, ülke ve dünya futbolu için de çok büyük bir müzakere. Görüşmeler hala devam ediyor. Çok yüksek rakamlardan söz ediyoruz." dedi.

"YAKIN ZAMANDA BELLİ OLACAK"

"YAKIN ZAMANDA BELLİ OLACAK"

Düğümün yakın zamanda çözüleceğini ifade eden Al Nassr Sportif Direktörü, "Cristiano Ronaldo'nun futbol tarihinin en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Bir sporcu olarak, kazanma azmiyle bana her zaman örnek oldu. Bir Portekiz vatandaşı olarak, onu her zaman destekliyordum. Ancak yakın zamanda neler olacağı ortaya çıkacak." şeklinde konuştu.

ABOUBAKAR İDDİASI ORTAYA ATILDI

ABOUBAKAR İDDİASI ORTAYA ATILDI

Bu açıklama sonrasında ise Arap basınından Fenerbahçe ile ilgili Vincent Aboubakar iddiası ortaya atıldı.

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