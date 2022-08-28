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  4. Son hali gündem olmuştu! Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den botoks itirafı!

Son hali gündem olmuştu! Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den botoks itirafı!

28.08.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel'in oldukça ünlü olan sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel botoks itirafıyla gündeme geldi. Gamze Erçel son haliyle dikkat çekince takipçilerinden soru yağdı. Hande Erçel'in ablası dayanamayıp botoks yaptırdığını söyledi.

Güzel oyuncu Hande Erçel'in ablası olarak tanınan ve sosyal medyada da fenomen olan Gamze Erçel paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Instagram'da 4.8 milyon takipçisi bulunan Gamze Erçel son haliyle gündeme geldi.

Gamze Erçel değişimiyle dikkat çekince takipçilerinden pek çok soru aldı.

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Erçel sosyal medyada takipçilerinden gelen, "Yüzünüzde bir değişiklik var, bir şey mi yaptırdınız?" sorusuna dayanamayıp itirafta bulundu.

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Hande Erçel'in ablası açıklamasında "Botoks yaptırdım ama sevmedim. Bir daha da yaptırmayacağım, mimiksiz halimi sevmedim" dedi.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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