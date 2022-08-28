Son hali gündem olmuştu! Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den botoks itirafı!

Güzel oyuncu Hande Erçel'in ablası olarak tanınan ve sosyal medyada da fenomen olan Gamze Erçel paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Instagram'da 4.8 milyon takipçisi bulunan Gamze Erçel son haliyle gündeme geldi.

Gamze Erçel değişimiyle dikkat çekince takipçilerinden pek çok soru aldı.

Erçel sosyal medyada takipçilerinden gelen, "Yüzünüzde bir değişiklik var, bir şey mi yaptırdınız?" sorusuna dayanamayıp itirafta bulundu.

Hande Erçel'in ablası açıklamasında "Botoks yaptırdım ama sevmedim. Bir daha da yaptırmayacağım, mimiksiz halimi sevmedim" dedi.