'Son kez açıklayacağım' demişti! Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'e transfer olan Josef de Souza'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar!

Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshederek Çin'e transfer olan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla canlı yayın yapacağını duyurmuş, Brezilyalı futbolcu paylaşımında, depremzede vatandaşlara gerçekleştirdiği ziyaret, evlat edinme konusu, Beşiktaş - Ankaragücü maçı, Türkiye kariyeri, Beşiktaş, Fenerbahçe, Çin ve gelecek planları ile ilgili 'son kez' açıklama yapacağını belirtmişti.

Brezilyalı yıldız merakla beklenen canlı yayında tüm bu konulara açıklık getirdi.

İŞTE JOSEF DE SOUZA'NIN O AÇIKLAMALARI: