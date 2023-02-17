SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. 'Son kez açıklayacağım' demişti! Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'e transfer olan Josef de Souza'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar!

'Son kez açıklayacağım' demişti! Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'e transfer olan Josef de Souza'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar!

17.02.2023 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta 2,5 sezon forma giyen Souza ve bu süre zarfında 1 Türkiye Ligi, 1 Ziraat Türkiye Kupası, 1 de Türkiye Süper Kupası başarısı yaşayan Brezilyalı oyuncu Josef de Souza Siyah-Beyazlı ekip ile olan sözleşmesini feshederek Çin'e transfer olmuştu. Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla, merak edilen tüm sorulara yanıt verdi. İşte detaylar...

Josef De Souza

Josef De Souza

BRE Brezilya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshederek Çin'e transfer olan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla canlı yayın yapacağını duyurmuş, Brezilyalı futbolcu paylaşımında, depremzede vatandaşlara gerçekleştirdiği ziyaret, evlat edinme konusu, Beşiktaş - Ankaragücü maçı, Türkiye kariyeri, Beşiktaş, Fenerbahçe, Çin ve gelecek planları ile ilgili 'son kez' açıklama yapacağını belirtmişti.

Brezilyalı yıldız merakla beklenen canlı yayında tüm bu konulara açıklık getirdi.

İŞTE JOSEF DE SOUZA'NIN O AÇIKLAMALARI:

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çin Josef de Souza son dakika açıklama ayrılık beşiktaş atan paylaşım sezon da,

En Çok Okunan Haberler

Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!

Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!

Enkazdayken başından geçtiğini söyledi! Tüyleri diken diken etti

Enkazdayken başından geçtiğini söyledi! Tüyleri diken diken etti

Hollanda'da gündem Halil Umut Meler!

Hollanda'da gündem Halil Umut Meler!

Futbol dünyası, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın beğenisini konuşuyor!

Futbol dünyası, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın beğenisini konuşuyor!

Mauro Icardi için anlaşma sağlandı! Sıra PSG'de...

Mauro Icardi için anlaşma sağlandı! Sıra PSG'de...

Fenerbahçe, Pierre-Emerick Aubameyang transferini bitiriyor!

Fenerbahçe, Pierre-Emerick Aubameyang transferini bitiriyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.