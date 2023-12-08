Songül Karlı estetiği abarttı! Gözünün halini görenler "Kendine yazık ettin" dedi

Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı son olarak vücudunu saran siyah elbisesi ile verdiği pozlar sonrası kalça estetiği yaptırdığı iddialarıyla adından söz ettirmişti.

Son hali ile şarkıcı Hadise'ye benzetilen Songül Karlı hem estetik hem de filtreyi abarttı. Sosyal medyada pozlarını paylaşan ve "Keşke benim kadar herkese yakışsa" dediği estetikleriyle havasını atan Songül Karlı'nın son hali dikkat çekti.



Yüzünü gerdiren türkücünün bir gözündeki sorun gözlerden kaçmadı.

Songül Karlı'yı görenler "Kendine yazık ettin", "Bir gözün başka bir gözün başka yere bakıyor", "Ablam yeter yaptırma artık estetik" yorumlarında bulundu.

