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Songül Karlı yeni estetikleriyle gündemde! Gören Hadise'ye benzetti

03.05.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda yine estetik yaptıran Songül Karlı'nın eski halinden eser kalmadı. Son yıllarda yaptırdığı estetiklerle magazin gündemine gelen Karlı'yı görenler türkücüyü Hadise'ye benzetti.

Son yıllarda yaptırdığı estetiklerle magazin gündemine gelen Karlı gençleşmek için bir kez daha ameliyat masasına yattı.

Ameliyat öncesi açıklama yapan doktor, "Songül Hanım'ın dudağından başlayarak lip-lifting ameliyatı yapacağız. Dudağını biraz yukarı alacağız. Orta yüzü de gereceğiz. Kollar icin vaser-liposuction ile sıkılaştırma ve çok az germe yapacağız. Böylece 2-3 gün sonra günlük aktivitelerimizi yapabiliyor olurken 7 ile 10 gün sonra sonuç tüm güzelliğiyle görünür olacak" demişti.

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Ameliyat sonrası iyileşip poz veren Songül Karlı'nın eski halinden eser kalmadı.

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Türkücünün son halini görenler "Hadise sandım" yorumları yaptı. Bazı kullanıcılar ise "Yazık eski hali ne güzeldi" diyerek fazla estetiği eleştirdi.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Hadise Songül Karlı magazin

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