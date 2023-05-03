Songül Karlı yeni estetikleriyle gündemde! Gören Hadise'ye benzetti

Son yıllarda yaptırdığı estetiklerle magazin gündemine gelen Karlı gençleşmek için bir kez daha ameliyat masasına yattı.

Ameliyat öncesi açıklama yapan doktor, "Songül Hanım'ın dudağından başlayarak lip-lifting ameliyatı yapacağız. Dudağını biraz yukarı alacağız. Orta yüzü de gereceğiz. Kollar icin vaser-liposuction ile sıkılaştırma ve çok az germe yapacağız. Böylece 2-3 gün sonra günlük aktivitelerimizi yapabiliyor olurken 7 ile 10 gün sonra sonuç tüm güzelliğiyle görünür olacak" demişti.

Ameliyat sonrası iyileşip poz veren Songül Karlı'nın eski halinden eser kalmadı.

Türkücünün son halini görenler "Hadise sandım" yorumları yaptı. Bazı kullanıcılar ise "Yazık eski hali ne güzeldi" diyerek fazla estetiği eleştirdi.