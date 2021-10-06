Sopa de tortilla nasıl yapılır? Sopa de tortilla malzemeleri neler?

Sopa de tortilla çorbası için 1/2 su bardağı taze kişniş, 1 orta boy sarı soğan, doğranmış, 1 çay kaşığı Meksika kekik, 1/2 dolmalık biber, 2 sap kereviz gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor. Her ne kadar yapılışı için fazla malzeme gerekse de Sopa de tortilla çorbasının hazırlanışı oldukça pratik. İşte sopa de tortilla çorbası tarifi...