Sopa de tortilla nasıl yapılır? Sopa de tortilla malzemeleri neler?

Sopa de tortilla çorbası için 1/2 su bardağı taze kişniş, 1 orta boy sarı soğan, doğranmış, 1 çay kaşığı Meksika kekik, 1/2 dolmalık biber, 2 sap kereviz gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor. Her ne kadar yapılışı için fazla malzeme gerekse de Sopa de tortilla çorbasının hazırlanışı oldukça pratik. İşte sopa de tortilla çorbası tarifi...
SOPA DE TORTİLLA ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
* 7 su bardağı tavuk suyu
* 2 sap kereviz, doğranmış
* 2 havuç, soyulmuş ve doğranmış
* 1/2 dolmalık biber, çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış
* 2 diş sarımsak, doğranmış
* 1 çay kaşığı Meksika kekik
* 1 orta boy sarı soğan, doğranmış
* 2 avokado, dilimlenmiş
* 1 defneyaprağı
* 1/2 su bardağı taze kişniş
* 1 orta boy patates, soyulmuş ve küp küp doğranmış
* 1 çizgi öğütülmüş beyaz biber veya tadı
* 2 kemiksiz derisiz tavukgöğsü, haşlanmış ve kıyılmış
* 1 çizgi tuz veya tadı
* 1 kabak, küp doğranmış
* 1/4 su bardağı domates salçası
* 3 mısır ekmeği
* Kızartmak için bitkisel yağ
* 2 orta boy domates, doğranmış
SOPA DE TORTİLLA ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Malzemeleri toplayın. Ardından büyük bir tencerede havuç, kereviz, patates, salça, sarımsak, soğan, dolmalık biber, tavuk suyu, defneyaprağı ve kekik karıştırın.
Tuz ve beyaz biberle tatlandırın ve 25 dakika boyunca kaynatın. Ardından doğranmış tavukgöğsü parçalarını, domatesleri ve kabakları ilave edin. Sonrasında karışımı kaynatın ve 10 dakika pişirip ateşten alın.