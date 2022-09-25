Sosyal medya çalkalanıyor: Amedspor-Bursaspor maçında olay üstüne olay! Terör örgütüne ait paçavralar...

Amedspor-Bursaspor maçında yaşananlar sosyal medyayı karıştırdı. Maç öncesi büyük olay çıkan maçta bu kez tribündeki terör örgütüne ait paçavralar gündem oldu. İşte Amedspor-Bursaspor maçında yaşananlara ilişkin detaylar...