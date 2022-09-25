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Sosyal medya çalkalanıyor: Amedspor-Bursaspor maçında olay üstüne olay! Terör örgütüne ait paçavralar...

25.09.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya Diyarbakır'daki Amedspor-Bursaspor maçında yaşanan olaylarla çalkalanıyor. Maç öncesi Bursasporluların ısınma yaptığı sırada tribünlerden taş ve su şişeleri atılmıştı. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü olayda tribünde de terör örgütüne ait paçavraların olduğu görüldü. Sosyal medya kullanıcıları tarafından bu olaya çok sayıda tepki geldi.

Amedspor-Bursaspor maçında yaşananlar sosyal medyayı karıştırdı. Maç öncesi büyük olay çıkan maçta bu kez tribündeki terör örgütüne ait paçavralar gündem oldu. İşte Amedspor-Bursaspor maçında yaşananlara ilişkin detaylar...

GÜNDEM OLAN AMEDSPOR-BURSASPOR MAÇINDAN O ANLAR

Diyarbakır'daki Amedspor-Bursaspor maçı sorunlu başladı. Bursaspor ısınma yaparken Amedspor tribünlerinden yabancı madde atıldı.
Yaşananlara güvenlik güçleri müdahale ederken sahaya atlayanlar da oldu. Bursasporlu oyuncular soyunma odasına götürülürken taraftarlar güçlükle sakinleştirildi.
Yaşananlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken maçta ortalığı karıştıran bir olay daha yaşandı.
Tribünlerde kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.
Amedspor'a ilişkin çok sayıda tepkinin geldiği görüntülerde, tribünlerde terör örgütüne ait paçavraların olduğu görüldü.
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