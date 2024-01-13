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    4. Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll yine bildiğiniz gibi! Fiziğini ön plana çıkartarak manzaranın önüne geçti

    Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll yine bildiğiniz gibi! Fiziğini ön plana çıkartarak manzaranın önüne geçti

    13.01.2024 11:08 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde 3 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Ivana Knöll, yeşil spor takımıyla balkonda poz verdiği anları paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı. Fenomen ismin güzelliğinden hayranları manzaraya dikkatli bir şekilde bile bakamadı.

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda tribünde cesur kıyafet seçimleriyle yerini alan eski Hırvatistan güzellik kraliçesi Ivana Knöll yine hayranlarının kalp atışlarını yükselten bir paylaşımla beğeni kazandı. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozlarında Knöll, balkona çıkarak spor takımının tüm detaylarını göstermek istedi.

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    Kusursuz fiziğini cesurca sergileyen Knöll'ün gönderisi binlerce yorum ve beğeni topladı. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi.

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten harikasın" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bana ilham veriyorsun" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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