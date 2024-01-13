Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll yine bildiğiniz gibi! Fiziğini ön plana çıkartarak manzaranın önüne geçti

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda tribünde cesur kıyafet seçimleriyle yerini alan eski Hırvatistan güzellik kraliçesi Ivana Knöll yine hayranlarının kalp atışlarını yükselten bir paylaşımla beğeni kazandı. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozlarında Knöll, balkona çıkarak spor takımının tüm detaylarını göstermek istedi.
Kusursuz fiziğini cesurca sergileyen Knöll'ün gönderisi binlerce yorum ve beğeni topladı. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten harikasın" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bana ilham veriyorsun" yorumunu ekledi.