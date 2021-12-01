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Sosyal medyanın yeni dekolte trendi iç çamaşırlarını ortadan kaldırdı! Ünlü isimler akıma hemen uydu

01.12.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın hayatın çeşitli alanlarında etkili olmasıyla beraber her yeni bir gün yeni bir akım doğuyor. Üstelik bu akımlar kısa sürede global kullanıcılara ulaşarak âdeta çığ gibi büyüyor ve dünyanın her yerinde uygulanmaya başlanıyor.

Sosyal medya koronavirüsle birlikte dünya genelindeki etkinliğini arttırmayı başardı. Sosyal medyanın son trendi ise dekolteli kıyafetler olarak belirlendi. Ancak bu dekolteler zannettiğinizden bir hayli farklı. Çünkü akım iç çamaşırlarını da tarihin tozlu sayfalarına yolluyor. Daha öncesinde büyük kesiklerle gelen herhangi bir kıyafeti hatalı olduğu için iade edeceğinize eminiz. Fakat bu akım bu dekolteleri bir stile dönüştürüyor. Şimdiden ünlü isimler akıma katıldı.

İŞTE AKIMIN ÜNLÜ TEMSİLCİLERİ

KOURTNEY KARDASHIAN

KOURTNEY KARDASHIAN
Kourtney Kardashian, siyah ipek elbisesiyle sosyal medyadan poz verdi. Küçük kız kardeşi tarafından hazırlanan kıyafeti moda severlerin favorisi oldu.

GEORGIE STEEL

GEORGIE STEEL
Aşk Adası programının eski yarışmacılarından Georgie Steel de turuncu askılı elbisesiyle cesur trende ayak uydurdu.

KENDAL JENNER

KENDAL JENNER
Pencere dekoltesi akımını sosyal medyada kullanan ünlülerden biri Kendall Jenner oldu. Siyah dekolteli elbisesiyle iç çamaşırı giymeyi tercih etmeyen Kendall Jenner’ın Hailey Bieber’la çekilen aynı selfiesi beğeni toplamıştı.

KYLIE JENNER

KYLIE JENNER
Dekolteli ve transparan elbisesiyle poz veren Kylie Jenner, akımı diğer bir popüler olan dantel modasıyla da birleştirerek kendisine özel bir tarz oluşturdu.

MAURA HIGGINS

MAURA HIGGINS
Maura Higgins leylak rengi elbisesiyle akımın en iddialı isimleri arasında yerini aldı. Pencere dekoltesi ve iç çamaşırsız görüntüsünü kalçasındaki dövmeyle tamamlayan Higgins, beğenilmişti.
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