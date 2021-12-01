Sosyal medyanın yeni dekolte trendi iç çamaşırlarını ortadan kaldırdı! Ünlü isimler akıma hemen uydu

Sosyal medya koronavirüsle birlikte dünya genelindeki etkinliğini arttırmayı başardı. Sosyal medyanın son trendi ise dekolteli kıyafetler olarak belirlendi. Ancak bu dekolteler zannettiğinizden bir hayli farklı. Çünkü akım iç çamaşırlarını da tarihin tozlu sayfalarına yolluyor. Daha öncesinde büyük kesiklerle gelen herhangi bir kıyafeti hatalı olduğu için iade edeceğinize eminiz. Fakat bu akım bu dekolteleri bir stile dönüştürüyor. Şimdiden ünlü isimler akıma katıldı.