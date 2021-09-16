Soya soslu noodle nasıl yapılır? MasterChef soya soslu noodle tarifi ve malzemeleri neler?

MasterChef 2021'in yeni bölümde yarışmacılar bu defa noodle yaptı. Şefler ana kadro yarışmacılarından soya soslu noodle yapmalarını istedi. Noodle'ın malzemeleri de merak konusu oldu. Peki soya soslu noodle nasıl yapılır?
SOYA SOSLU NOODLE NASIL YAPILIR?
TV8'de yayınlanan MasterChef 2021 sonrası Soya soslu noodle tarifi merak ediliyor. Sevilen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacılardan Soya soslu noodle yapmaları istendi.
SOYA SOSLU NOODLE MALZEMELERİ NELER?
6 çorba kaşığı soya sosu
1 paket (350 gram) noodle
Yeteri kadar su
Yarım demet taze soğan
4-5 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı biber salçası
Tuz
2 adet küçük boy kabak
3 adet küçük boy havuç
8-10 adet mantar
SOYA SOSLU NOODLE TARİFİ...
Öncelikle geniş bir tencerede su kaynatın. Üzerine noodle ekleyin ve 5 dakika haşlayın. Süzdükten sonra kenara alın. Kabak, havuç, mantar ve taze soğanı arzunuza göre çok büyük olmayacak biçimde doğrayın.
Zeytinyağını geniş bir tavaya alın ve üzerine havucu ilave edin. Bir - iki dakika sonra sırasıyla, kabak, mantar ve taze soğanı ilave edin. Biber salçasını da ilave edin ve birkaç dakika soteteleyin. Noodle ve soya sosunu tavaya ekleyin. Karıştırın ve yüksek ateşte yaklaşık bir-iki dakika daha soteledikten sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.
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