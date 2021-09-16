Soya soslu noodle nasıl yapılır? MasterChef soya soslu noodle tarifi ve malzemeleri neler?

MasterChef 2021'in yeni bölümde yarışmacılar bu defa noodle yaptı. Şefler ana kadro yarışmacılarından soya soslu noodle yapmalarını istedi. Noodle'ın malzemeleri de merak konusu oldu. Peki soya soslu noodle nasıl yapılır?

Öncelikle geniş bir tencerede su kaynatın. Üzerine noodle ekleyin ve 5 dakika haşlayın. Süzdükten sonra kenara alın. Kabak, havuç, mantar ve taze soğanı arzunuza göre çok büyük olmayacak biçimde doğrayın.

Zeytinyağını geniş bir tavaya alın ve üzerine havucu ilave edin. Bir - iki dakika sonra sırasıyla, kabak, mantar ve taze soğanı ilave edin. Biber salçasını da ilave edin ve birkaç dakika soteteleyin. Noodle ve soya sosunu tavaya ekleyin. Karıştırın ve yüksek ateşte yaklaşık bir-iki dakika daha soteledikten sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.