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  4. Sparta Prag eşleşmesi 19 sene öncesini hatırlattı! Ümit Özat her şeyden habersiz anlatmış, uzun seneler unutulmamıştı...

Sparta Prag eşleşmesi 19 sene öncesini hatırlattı! Ümit Özat her şeyden habersiz anlatmış, uzun seneler unutulmamıştı...

18.12.2023 15:45 | Son Güncelleme:
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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda mağlup edip Kopenhag karşısında 3 puana ulaşamadığı için gruptan çıkamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile eşleşti. Çekya temsilcisi daha önce Türk takımlarına rakip olmuştu. Futbolseverlerin aklına Fenerbahçe'nin kaptanlarından Ümit Özat'ın efsane çıkışı geldi...

Takvimler 2004 yılını gösteriyordu... Fenerbahçe, Alman teknik adam yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar alarak taraftarının yüzünü güldürmek istiyordu. Alex, Luciano, Tuncay Şanlı, Nobre, Serhat Akın gibi yıldız futbolculara Ümit Özat, Selçuk Şahin, Semih Şentürk gibi yerli isimler eşlik ediyordu.

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'SPARTA PRAG'I SPARTA'DA YENECEĞİZ' DEDİ SENELER BOYU UNUTULMADI

'SPARTA PRAG'I SPARTA'DA YENECEĞİZ' DEDİ SENELER BOYU UNUTULMADI

23 Kasım 2004'te oynanan Sparta Prag - Fenerbahçe maçı öncesinde Türk spor kamuoyu yeni bir 'manşet' kazandı.

Fenerbahçe'nin kaptanı Ümit Özat, Sparta Prag karşılaşmasından önce yaptığı röportajda uzun süreler unutulmayacak cinstendi...

O dönemler Çek Cumhuriyeti şimdilerde ise Çekya olan ülkenin başkenti olan Prag'taki maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Kaptan Ümit Özat da o maçta 85 dakika sahada kalmıştı. Ümit Özat'ın iddiası gerçek oldu.

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Ümit Özat fenerbahçe galatasaray ligi ak sezon
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