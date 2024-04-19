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Spor yazarları Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elenmesi sonrası demediğini bırakmadı! "Fazla söze gerek yok"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.04.2024 11:11
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Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a penaltı atışları sonucu elenerek Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe'nin beklenmedik vedasının yankıları sürerken, spor yazarlarından Sarı-Lacivertliler'e sert eleştiriler geldi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Yunan ekibi Olympiakos'a seri penaltı atışları sonucunda mağlup olurken, Avrupa defterini kapattı.

Sarı-Lacivertliler'in aldığı bu mağlubiyetin yankıları sürerken ünlü spor yazarları karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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"MAN. CITY'NİN BAŞINA GELDİĞİ GİBİ..." (Gürcan Bilgiç / Sabah)

"MAN. CITY'NİN BAŞINA GELDİĞİ GİBİ..." (Gürcan Bilgiç / Sabah)

"İki açıdan bakacağız bu maça. Birincisi, yukardaki yazdığımız gibi "Ah"larla… İkincisi Aston Villa ile oynanacak yarı finalin getireceği soru işaretleri ile… Fenerbahçe kazanmak için çıktı ama bir gün önce Manchester City'nin başına geldiği gibi. Olympiakos maçı penaltılara götürmek istedi ve başardı." 

"FAZLA SÖZE GEREK YOK" (Ömer Üründül / Sabah)

"FAZLA SÖZE GEREK YOK" (Ömer Üründül / Sabah)

"Ben kaçan yarı final için yazık oldu kelimesini kullanmayacağım. Eğer erken gol ile skoru dengeliyorsan müthiş taraftar desteği ile Yunan liginin dördüncüsüne ikinci golü atamıyorsan fazla söze gerek yok." 

"ÜÇÜNDEN BİRİ KALAMAZ MIYDI OYUNDA?" (Uğur Meleke / Hürriyet)

"ÜÇÜNDEN BİRİ KALAMAZ MIYDI OYUNDA?" (Uğur Meleke / Hürriyet)

"Normal süre 1-0 sonuçlandıktan sonra ise apayrı bir müsabaka başladı Kadıköy’de. Sarı-lacivertliler daha yorgun gözüktüler bu son otuz dakikada. Daha kopuk bir futbol vardı sahada. Üçü de üzgün bir biçimde oyundan çıkan Dzeko, İrfan ve Fred’siz takım daha renksizdi ve Olympiakos’u ortak etti oyuna. Bu futbolcuların hiç olmazsa biri ya da ikisi acaba 120 dakikayı tamamlayamazlar mıydı? Fred’in çıkmak istemediği netti vücut dilinden. Zira onlar sahadayken hem Fenerbahçe daha iyi oynuyordu, hem de penaltılarda kalitelerine ihtiyaç duyuldu bu isimlerin." 

"GÜCÜN VE KALİTENİN FARKINDA DEĞİL" (Güntekin Onay / Hürriyet)

"GÜCÜN VE KALİTENİN FARKINDA DEĞİL" (Güntekin Onay / Hürriyet)

"Fenerbahçe, gücünün ve kalitesinin, rakibinden oyun olarak da her alanda üstün bir takım olduğunun farkında değil miydi acaba? En azından İsmail Kartal değildi galiba... İlk maçta Ferdi. Fred ve İsmail’i yedek oturtup rakipten 3 gol yedikten sonra hamleleri yapması ne kadar yanlış ise dün akşam da 3 değerli oyuncuyu aynı anda çıkartması da hataydı. Fenerbahçe güle oynaya rahatlıkla geçmesi gereken bir turu Olympiakos’a adeta altın tepsi ile sundu." 

"KİM BİLİR DAHA NE ZAMAN GELİR?" (Engin Verel / Akşam)

"KİM BİLİR DAHA NE ZAMAN GELİR?" (Engin Verel / Akşam)

"İsmail Hoca'nın hataları penaltılara kadar sirayet etti. Erken kopabilecek maç hayal kırıklığı ile bitti. Bu kadar yakın bir fırsat kim bilir bir daha ne zaman gelir. Söylenecek çok şey olsa da futbolcuların ayağına sağlık."

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