Spor yazarları Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elenmesi sonrası demediğini bırakmadı! "Fazla söze gerek yok"

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Yunan ekibi Olympiakos'a seri penaltı atışları sonucunda mağlup olurken, Avrupa defterini kapattı.
Sarı-Lacivertliler'in aldığı bu mağlubiyetin yankıları sürerken ünlü spor yazarları karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"İki açıdan bakacağız bu maça. Birincisi, yukardaki yazdığımız gibi "Ah"larla… İkincisi Aston Villa ile oynanacak yarı finalin getireceği soru işaretleri ile… Fenerbahçe kazanmak için çıktı ama bir gün önce Manchester City'nin başına geldiği gibi. Olympiakos maçı penaltılara götürmek istedi ve başardı."
"Ben kaçan yarı final için yazık oldu kelimesini kullanmayacağım. Eğer erken gol ile skoru dengeliyorsan müthiş taraftar desteği ile Yunan liginin dördüncüsüne ikinci golü atamıyorsan fazla söze gerek yok."
"Normal süre 1-0 sonuçlandıktan sonra ise apayrı bir müsabaka başladı Kadıköy’de. Sarı-lacivertliler daha yorgun gözüktüler bu son otuz dakikada. Daha kopuk bir futbol vardı sahada. Üçü de üzgün bir biçimde oyundan çıkan Dzeko, İrfan ve Fred’siz takım daha renksizdi ve Olympiakos’u ortak etti oyuna. Bu futbolcuların hiç olmazsa biri ya da ikisi acaba 120 dakikayı tamamlayamazlar mıydı? Fred’in çıkmak istemediği netti vücut dilinden. Zira onlar sahadayken hem Fenerbahçe daha iyi oynuyordu, hem de penaltılarda kalitelerine ihtiyaç duyuldu bu isimlerin."
"Fenerbahçe, gücünün ve kalitesinin, rakibinden oyun olarak da her alanda üstün bir takım olduğunun farkında değil miydi acaba? En azından İsmail Kartal değildi galiba... İlk maçta Ferdi. Fred ve İsmail’i yedek oturtup rakipten 3 gol yedikten sonra hamleleri yapması ne kadar yanlış ise dün akşam da 3 değerli oyuncuyu aynı anda çıkartması da hataydı. Fenerbahçe güle oynaya rahatlıkla geçmesi gereken bir turu Olympiakos’a adeta altın tepsi ile sundu."
"İsmail Hoca'nın hataları penaltılara kadar sirayet etti. Erken kopabilecek maç hayal kırıklığı ile bitti. Bu kadar yakın bir fırsat kim bilir bir daha ne zaman gelir. Söylenecek çok şey olsa da futbolcuların ayağına sağlık."