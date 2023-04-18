Spor yazarlarından Süper Lig için şampiyonluk yorumu! Galatasaray'ın şampiyonluğu için tarih verdiler

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Zirvedeki yerini koruyan Galatasaray 66 puan toplarken, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 60 puanı bulunuyor. Onları 56 puanla Beşiktaş takip ediyor.
Ligin bitimine 8 hafta kalırken, şampiyonluk düğümü ise henüz çözülmezken, birçok spor yazarı Galatasaray'ı favori olarak gösteriyor.
LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray, güçlü oyun performansını Kayserispor maçında yeniden kazandı. Oyuncular sorumluluk aldıklarını ve şampiyonluk inancını gösterdiler. 6 puanlık fark, rakiplerde baskı oluşturduğu gibi G.Saray'a psikolojik avantaj kazandırıyor. Kayseri maçında gördüm ki G.Saraylı oyuncular rehavet duygusunu rafa kaldırmış. Beşiktaş derbisinin dışındaki maçları G.Saray kazanabilecek güçte. Özellikle Alanya ve Karagümrük maçlarından alınacak 6 puan, Beşiktaş derbisini G.Saraylı oyuncular için sezonu bitirme maçı haline getirebilir. Sarı-kırmızılılar bu anlayış ve motivasyonla sahaya çıkarlar. Fenerbahçe fikstür üzerinde G.Saray'dan daha az maç oynayacak gibi görünüyor ama mayıs ayı Jesus ve öğrencileri için yoğun geçecek. Sadece ligdeki kalan 7 maçı değerlendirmek yanlış olur. Sivas gibi sert bir ekiple kupada iki kez karşılaşacaklar. Finale kalırlarsa toplamda 10 maç oynayacaklar. F.Bahçe, sadece G.Saray'ı kovalamayacak, arkasından gelen Beşiktaş'ı da gözleyecek. Beşiktaş en rahat takım. Şenol hoca bu sezona kayıp olarak bakıyor ama alacakları puanları kâr olarak görüyor. Bu üçüncülük mü yoksa ikincilik mi olur, kararı G.Saray derbisi gösterir.
GÜRCAN BİLGİÇ: Galatasaray'ın 4 maçı var Seyrantepe'de, sonuncusu Fenerbahçe ile… Dört deplasmanın birisi Beşiktaş maçı. İkisi düşme hattındaki Ankaragücü ve İstanbulspor'la… Altı puanlık fark bu nedenle önemli. Daha az baskı hissedecek. Maçların zor olduğunu biliyorlar, bu yüzden kendilerinden çok Fenerbahçe maçlarını takip ediyor ve gündem oluşturmaya çalışıyorlar. F.Bahçe 7 maç oynayacak. Hiçbiri kolay değil. "Kesin kazanır" diyemiyoruz. Üçü içeride, taraftarını tekrar yanına almalı, 4'ü dışarıda ama biri G.Saray ile. Şampiyonluk son maça kalır mı? En büyük panik buradan çıkıyor. Seyrantepe'de F.Bahçe'nin kupayı kaldırma ihtimali… Beşiktaş'ta bir durum netleşti; kazanacaksa, Aboubakar'a ihtiyaç var. Sekiz maçları kaldı, ikisini hükmen kazacaklar. İki hafta sonra içeride Galatasaray maçı var. Ligin kararı o maçta verilecek.
SORU: Hakemlerden herkes şikâyetçi. Fakat şikâyet eden takımların aleyhine olduğu kadar lehine de hata oluyor. Gelinen noktada yapılan açıklamalar, konuşmalar, atılan sosyal medya mesajları komik değil mi? Artık iş takımların kaldığı otele kadar geldi mesela.
LEVENT TÜZEMEN: Sezon başından bu yana en fazla hata G.Saray'a yapıldı. En çok penaltıyı da Fenerbahçe kazandı. Çalınan 16 penaltının 14'ü sarı-lacivertliler ya skorda eşitlik varken ya da gerideyken verildi. Sonuçta deplasmandaki Adana Demir maçı hariç F.Bahçe, hakemlerden en az şikâyetçi olması gereken takımdır ama G.Saray, hakem hatasıyla kupadan elendi. Konya ve Adana Demir maçlarında Dubois ve Mertens'e yapılan faullerde kırmızı kartlar verilmedi. Sivas'ta sayılmayan ve F.Bahçe tarafından yangına dönüştürülen gol, G.Saray'a avantaj gibi olmadı. Çünkü Sivas golü attı, G.Saray maçı da son dakikada kazandı. Algı operasyonlarına bakarsak yavuz hırsız konumundaki F.Bahçe, ev sahibi G.Saray'ı bastırmaya çalışıyor. Türkiye'de elit kategoride bulunan Halil Umut Meler dışında, artık FIFA kokartı taşıyacak hakem yok. Ayrıca hakemlerimiz çok kalitesiz ve bilgisiz. Hakem hatalarını 4 büyük takım üzerinden okumamalıyız. Diğer kulüplerin de canları yanıyor.
GÜRCAN BİLGİÇ: İş komiklikten çıktı; büyük bir çirkinliğin içindeyiz. Herkes rakibini nasıl 'lekelerim' onun peşinde. Bu ortamı yaratanlar, bundan önce aynı dinamiklerden nemalandılar. Kupa kazandılar, galip geldiler, mağlup ettirdiler. "Her yol mubahtır" anlayışı herkese yapıştı, çünkü kime sorsanız karşı tarafı gösteriyor ve aynı silahı istiyor. Bu rekabetin bileğin gücüyle olmadığını, hakemlerin baskı altına alınıp, kararlarıyla oynanmasının icap ettiğini gördüler. Yazık ki çok yazık… *(Sabah)