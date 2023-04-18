Spor yazarlarından Süper Lig için şampiyonluk yorumu! Galatasaray'ın şampiyonluğu için tarih verdiler

SORU: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçlarına bakarsak tablo ne olur? Kim hangi maçlarda puan kaybedebilir? Bize takım takım analiz yapar mısınız?

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray, güçlü oyun performansını Kayserispor maçında yeniden kazandı. Oyuncular sorumluluk aldıklarını ve şampiyonluk inancını gösterdiler. 6 puanlık fark, rakiplerde baskı oluşturduğu gibi G.Saray'a psikolojik avantaj kazandırıyor. Kayseri maçında gördüm ki G.Saraylı oyuncular rehavet duygusunu rafa kaldırmış. Beşiktaş derbisinin dışındaki maçları G.Saray kazanabilecek güçte. Özellikle Alanya ve Karagümrük maçlarından alınacak 6 puan, Beşiktaş derbisini G.Saraylı oyuncular için sezonu bitirme maçı haline getirebilir. Sarı-kırmızılılar bu anlayış ve motivasyonla sahaya çıkarlar. Fenerbahçe fikstür üzerinde G.Saray'dan daha az maç oynayacak gibi görünüyor ama mayıs ayı Jesus ve öğrencileri için yoğun geçecek. Sadece ligdeki kalan 7 maçı değerlendirmek yanlış olur. Sivas gibi sert bir ekiple kupada iki kez karşılaşacaklar. Finale kalırlarsa toplamda 10 maç oynayacaklar. F.Bahçe, sadece G.Saray'ı kovalamayacak, arkasından gelen Beşiktaş'ı da gözleyecek. Beşiktaş en rahat takım. Şenol hoca bu sezona kayıp olarak bakıyor ama alacakları puanları kâr olarak görüyor. Bu üçüncülük mü yoksa ikincilik mi olur, kararı G.Saray derbisi gösterir.