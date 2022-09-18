Stefan Kuntz için ayrılacak iddiaları sonrasında olay yaratan kehanet! "Emre Belözoğlu, A Milli Takım'ın yeni hocası olur, yardımcılığını da Arda Turan yapar!"

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla beğeni toplayan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun oynattığı oyun, spor kamuoyunda takdir edilmişti. Konferans Ligi A Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan turuncu - lacivertlilerin hocası Belözoğlu için çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

OLAY YARATAN İDDİA

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, VOLE'deki programda Emre Belözoğlu'nun A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olacağını ve genç hocanın yardımcılığını Arda Turan'ın yapacağını iddia etti.

"YARDIMCISI DA ARDA OLUR"

Çelikler, "Emre Belözoğlu; A Milli Takım'a gider, yardımcısı da Arda Turan olur." ifadelerini kullandı.

ÖZEN: "KİMSE ŞAŞIRMAZ"

Öte yandan bir diğer yorumcu Önder Özen ise, "Emre Belözoğlu, milli takıma gerçekten yakın. Böyle bir şey olursa kimse şaşırmaz." şeklinde konuşurken Arda Turan ile ilgili "İspanya’da başlangıç yapmalı." dedi.

STEFAN KUNTZ İÇİN AYRILACAK İDDİASI

A Milli Futbol Takımı'na 19 Eylül 2021'de imza atan Stefan Kuntz'un görevinden ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Milli takım ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kuntz, Ay-Yıldızlılar'ın başında çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı.