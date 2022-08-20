YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Su krizine dikkat çekmek isteyen Avustralyalı aktivist İstanbul'da koştu

Su krizine dikkat çekmek isteyen Avustralyalı aktivist İstanbul'da koştu

20.08.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada kuraklıktan etkilenen 200 bölgede maraton koşma hedefiyle yola çıkan ve 78. koşusunu İstanbul'da gerçekleştiren Mina Guli: ​​​- "İkinci bir gezegenimiz yok ve su krizi giderek ciddileşiyor. İklim değişikliği dünya çapında muazzam su sıkıntıları yaşadığımız anlamına geliyor. Uzun zaman bunu göz ardı ettik ama artık görmezden gelemeyiz"

İSTANBUL (AA) - DİLAN PAMUK - Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle artan susuzluğa dikkat çekmek için dünyanın kuraklıktan etkilenen 200 bölgesinde maraton koşma hedefiyle yola çıkan Avustralyalı aktivist Mina Guli, 78. koşusunu İstanbul’da gerçekleştirdi.

Avustralya'daki ilk maratonuna 22 Mart Dünya Su Günü’nde başlayan Guli; Özbekistan, Tacikistan, Kenya, Tanzanya, Malavi, Zambiya, Zimbabve, Botsvana ve Güney Afrika'nın ardından Konya’daki Tuz Gölü’nde koştuktan sonra kampanyasının Avrupa ayağına başlamak üzere İstanbul’a geldi.

Fatih'teki Küçükayasofya Caddesi'nden başladığı koşusunu Beşiktaş'taki Kuruçeşme Parkı'nda tamamlayan Guli, burada, su ayak izi için insanlarda farkındalık uyandırma amacını taşıyan kampanyasıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

- "Ben sorunu gördüm ve dünyanın da görmesini istiyorum"

"Run Blue" kampanyası kapsamında 1 yıl içerisinde dünyanın kuraklıktan etkilenen 200 bölgesinde maraton koşmayı hedeflediğini belirten Guli, "Dünya çapında büyük bir sorun olan su krizinin içerisindeyiz. Ne yazık ki çoğu insan bunun farkında değil ama ben sorunu gördüm ve dünyanın da görmesini istiyorum." dedi.

Dünyada doğrudan veya dolaylı su kullanımının neredeyse yüzde 90'ının şirketler tarafından gerçekleştirdiğini ifade eden Guli, 2023'ün mart ayındaki Birleşmiş Milletler (BM) Su Konferansı'ndan önce 200 maraton koşarak 200 şirketi somut eyleme geçmeleri için ikna etmeyi hedeflediğini bildirdi.

"İnsanlar çoğu zaman su krizinin başkasının sorunu olduğunu düşünüyor." diyen Guli, şöyle devam etti:

"Ama gerçek şu ki su herkesi ilgilendiriyor çünkü giyiniyoruz, elektrik kullanıyoruz ya da yemek yiyoruz; bunlar suyla mümkün olan şeyler. Artık bir şeyler yapmamız gerekiyor. Umut etmek için vaktimiz doldu. Değişim için bir fırsatımız var çünkü açıkçası başarısızlık diye bir seçeneğimiz yok. İkinci bir gezegenimiz yok ve su krizi giderek ciddileşiyor. İklim değişikliği dünya çapında muazzam su sıkıntıları yaşadığımız anlamına geliyor. Uzun zaman bunu göz ardı ettik ama artık görmezden gelemeyiz."

Bundan iki ay önce dünyanın en büyük dördüncü gölü olan ancak yüzde 90’ı kurumuş Aral Gölü’nde koştuğunu anlatan Guli, "Bir zamanlar suyla dolu olan yerlerde, kumun üzerinde kadavra gibi yatan dev gemilerin arasında koştum ve bilim insanlarının 30 yıl boyunca bu gölün kuruyacağını söylediklerini ama bizim görmezden geldiğimizi düşündüm. Yıllarca bize Urmiye Gölü’nün kuruyacağını söylediler ve görmezden geldik. Şimdi bize ABD’deki Tuz Gölü’nün kuruyacağını söylüyorlar ve bunu da görmezden geliyoruz. Avrupa'da nehirlerin, göllerin kuruduğunu görüyoruz. Bu uyarıların göz ardı edilmemesini sağlamanın bir yolunu bulmalıyız." diye konuştu.

- "2023 BM Su Konferansı önemli bir fırsat"

Yaklaşık son 50 yıldır yapılan tartışmalarda su krizinin unutulduğu ve bu soruna gereken önemin verilmediği yorumunda bulunan Guli, BM Su Konferansı’nı, "Hükümetlerin değişimini, şirketlerin değişimini ve bireyler olarak hepimizin değişimini yönlendirmek için katalizör bir an olarak kullanmamız için gerçekten harika bir fırsat" olarak nitelendirdi.

Küresel su krizinin sadece günümüz için değil, gelecek nesiller için de büyük sonuçları olacağını söyleyen Guli, şunları söyledi:

"Gelecek nesil, başarısız olmamızın sonuçlarını kaldıramaz. Uzmanlar, 2030 yılına kadar su talebimiz ile mevcut su kaynaklarımız arasında yüzde 40'lık bir açık olacağını tahmin ediyor. Gelecek nesiller için eyleme geçmek, gezegenimizin geleceği için adım atmak ve 'Hemen harekete geçelim' demek zorundayız."

Kendisinin aslında bir koşucu olmadığını ve kampanyası için 200 maraton koşmanın birçok zorluğu bulunduğunu vurgulayan Guli, "Bazen bunaltıcı işler küçük, basit adımlarla çözülebilir ve sanırım aynı şey su için de geçerli. Su krizine bakıyoruz ve bunun çözülemeyecek büyük bir küresel sorun olduğunu düşünüyoruz. Ama işin aslı, hepimiz eyleme geçip küçük adımlar attığımız zaman büyük değişimler olabilir." dedi.

- "Birlikte dünyayı değiştirebiliriz"

Küresel su krizinin çözümünde rol almak isteyen bireylerin tüketimi azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüştürme prensiplerini hayatlarında uygulamaları tavsiyesinde bulunan Guli, sözlerini "Gıda israfını azaltabilir, kullanmak istemediğiniz eski kıyafetleri geri dönüştürebilir ve tasarruflu duş başlıkları kullanabilirsiniz. Hayatınızda ne yaparsanız yapın, şirket sahibi de olsanız, ev işleri de yapsanız, sadece günlük kararlar veriyor da olsanız, su kullanımının sonuçlarını düşünün. Her birimiz bu sorunu çözmek için birlikte çalışma gücüne sahibiz. Bireysel olarak bir etki yaratabilirsiniz, ancak birlikte hareket ettiğimizde dünyayı değiştirebiliriz." diyerek tamamladı.

Su krizine dikkat çekmek isteyen Avustralyalı aktivist İstanbul'da koştu

- Dünyada kuraklıktan etkilenen 200 bölgede maraton koşma hedefiyle yola çıkan ve 78. koşusunu İstanbul'da gerçekleştiren Mina Guli: ​​​- "İkinci bir gezegenimiz yok ve su krizi giderek ciddileşiyor. İklim değişikliği dünya çapında muazzam su sıkıntıları

Su krizine dikkat çekmek isteyen Avustralyalı aktivist İstanbul'da koştu

Su krizine dikkat çekmek isteyen Avustralyalı aktivist İstanbul'da koştu

Su krizine dikkat çekmek isteyen Avustralyalı aktivist İstanbul'da koştu

Su krizine dikkat çekmek isteyen Avustralyalı aktivist İstanbul'da koştu

Su krizine dikkat çekmek isteyen Avustralyalı aktivist İstanbul'da koştu

Su krizine dikkat çekmek isteyen Avustralyalı aktivist İstanbul'da koştu

Su krizine dikkat çekmek isteyen Avustralyalı aktivist İstanbul'da koştu

Su krizine dikkat çekmek isteyen Avustralyalı aktivist İstanbul'da koştu

Su krizine dikkat çekmek isteyen Avustralyalı aktivist İstanbul'da koştu

Su krizine dikkat çekmek isteyen Avustralyalı aktivist İstanbul'da koştu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tuz Gölü kuraklık iklim değişikliği koşu maraton

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:37
Sabah
06:11
Öğle
13:13
İkindi
16:59
Akşam
20:04
Yatsı
21:32

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Nisa Eczanesi
Atasehir
Melissa Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Mastürbasyon iddiası ortalığı karıştırdı! Karısını hedef aldı

Mastürbasyon iddiası ortalığı karıştırdı! Karısını hedef aldı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Yazın en ihtiyacını duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Yazın en ihtiyacını duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Kraliçe'nin güzel torunu bakın nerede çalışıyor!

Kraliçe'nin güzel torunu bakın nerede çalışıyor!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.