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Sultangazi'de bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

20.09.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi 1256. Sokak'ta 4 katlı binanın 3. katındaki dairenin balkonunda bulunan kombide bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Sultangazi'de bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

Sultangazi'de bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

Sultangazi'de bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

Sultangazi'de bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

Sultangazi'de bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

Sultangazi'de bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

Sultangazi'de bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

Sultangazi'de bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

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yangın Sultangazi

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