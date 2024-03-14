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  4. İlahiyatçı Mustafa Karataş'a sorulan 'İmam nikahı' sorusu sosyal medyada gündemde! 'Bunu Müge Anlı çözer...'

İlahiyatçı Mustafa Karataş'a sorulan 'İmam nikahı' sorusu sosyal medyada gündemde! 'Bunu Müge Anlı çözer...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.03.2024 11:40
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İlahiyatçı Mustafa Karataş, ramazan ayı boyunca Kanal 7 ekranlarında sahur programı ile ekrana geliyor. Karataş'ın sahur programında sorulan 'imam nikahı' sorusu sosyal medyada gündem oldu. Soruyu duyanlar 'Bunu ancak Müge Anlı çözer' yorumunu yaptı.

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan 'Sahur Vakti' programı ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.

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SAHURDAKİ SORU GÜNDEM OLDU

Ramazan ayı boyunca izleyicileri ile buluşacak olan Mustafa Karataş'a gelen bazı sorular herkesi şaşırtıyor.

'EŞİM HAKKINI HELAL ETMİYOR...'

'EŞİM HAKKINI HELAL ETMİYOR...'
Bu defa bir izleyici Mustafa Karataş'a '2 çocuğum var eşim daha fazla çocuk istemediği için ben de başka biriyle dini nikah yapıp çocuk yaptım. Eşim hakkını helal etmiyor. Ne yapmalıyım?' diye sordu.
Ağızları açık bırakan bu soruyu duyanlar çok şaşırdı. Sahurdaki bu soru kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Bu soruya 'Onu Müge Anlı çözer. Yanlış yerdesin', 'Bu nasıl bir soru', 'Ar damarı çatlamış', 'Sorarken utan be adam' gibi yorumlar yapıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Mustafa Karataş sosyal medya
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