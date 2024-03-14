İlahiyatçı Mustafa Karataş'a sorulan 'İmam nikahı' sorusu sosyal medyada gündemde! 'Bunu Müge Anlı çözer...'

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan 'Sahur Vakti' programı ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Tüm Türkiye onları konuşuyor! Gözler Bülent Cihantimur'daydı..



SAHURDAKİ SORU GÜNDEM OLDU

Ramazan ayı boyunca izleyicileri ile buluşacak olan Mustafa Karataş'a gelen bazı sorular herkesi şaşırtıyor.

'EŞİM HAKKINI HELAL ETMİYOR...' Bu defa bir izleyici Mustafa Karataş'a '2 çocuğum var eşim daha fazla çocuk istemediği için ben de başka biriyle dini nikah yapıp çocuk yaptım. Eşim hakkını helal etmiyor. Ne yapmalıyım?' diye sordu.

Ağızları açık bırakan bu soruyu duyanlar çok şaşırdı. Sahurdaki bu soru kısa sürede gündem oldu.