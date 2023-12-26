Süper Kupa'da favori değişti! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Oranları görenler şaşkına döndü

Galatasaray ile Fenerbahçe 2. raunt mücadelesinde bu kez Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. 29 Aralık Cuma günü oynanacak maça kısa bir süre kala zorlu mücadelenin iddaa oranları açıklandı.
iddaa risk yönetimi, 2.19 oran ile Süper Kupa'da Galatasaray'ı favori gösterdi.
Süper Kupa'da Fenerbahçe galibiyetine 2.76, beraberliğe ise 3.19 oran verildi.
Derbi maçta 2.5 gol üst oranı 1.79, 2.5 alt oranı 1.78 olarak belirlendi.
Geçtiğimiz günlerde ligde oynanan mücadelede maça ev sahibi olarak çıkan Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.08 oran verilmişti. Konuk ekip Galatasaray'ın ise derbideki oranı 2.73 olarak belirlenmiş, beraberliğe 3.50 oran verilmişti. Mücadele başladığı skorla 0-0 sona ermişti.