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Süper Kupa'da favori değişti! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Oranları görenler şaşkına döndü

26.12.2023 11:23 | Son Güncelleme:
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Ligin 18. haftasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray gölsüz berabere kalmıştı. Bu kez Süper Kupa'da karşılaşacak olan ezeli rakipler son hazırlıklarını tamamlarken, favori değişti. İşte detaylar...

Galatasaray ile Fenerbahçe 2. raunt mücadelesinde bu kez Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. 29 Aralık Cuma günü oynanacak maça kısa bir süre kala zorlu mücadelenin iddaa oranları açıklandı.

Canlı Skor

FAVORİ GALATASARAY

FAVORİ GALATASARAY

iddaa risk yönetimi, 2.19 oran ile Süper Kupa'da Galatasaray'ı favori gösterdi.

FENERBAHÇE'NİN GALİBİYETİ... 

FENERBAHÇE'NİN GALİBİYETİ... 

Süper Kupa'da Fenerbahçe galibiyetine 2.76, beraberliğe ise 3.19 oran verildi.

Derbi maçta 2.5 gol üst oranı 1.79, 2.5 alt oranı 1.78 olarak belirlendi.

LİGDE FAVORİ FENERBAHÇE'YDİ 

LİGDE FAVORİ FENERBAHÇE'YDİ 

Geçtiğimiz günlerde ligde oynanan mücadelede maça ev sahibi olarak çıkan Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.08 oran verilmişti. Konuk ekip Galatasaray'ın ise derbideki oranı 2.73 olarak belirlenmiş, beraberliğe 3.50 oran verilmişti. Mücadele başladığı skorla 0-0 sona ermişti.

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