Süper Kupa'dan para yağacak! Fenerbahçe ve Galatasaray bayram ediyor... Masrafları ayrıca ödeyecekler!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe ile 2. randevuda. Ezeli rakipler Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'da 29 Aralık Cuma günü karşı karşıya gelecek.
Riyad’da oynanacak karşılaşma için dev bir bütçe ayıran Suudi Arabistan'ın takımlara vereceği para ödülleri de belli oldu.
Riyad’da oynanacak karşılaşma için dev bir bütçe ayıran Suudi Arabistan, iki kulübe toplam 108 milyon TL para ödülü dağıtacak.
Kupayı kazanacak takım 65 milyon TL, finalist 43 milyon TL ödülün sahibi olacak. Ayrıca takımların tüm masrafları da karşılanacak.
Suudi Arabistan yıllardır İspanya İle İtalya Süper Kupası maçlarına da ev sahipliği yapıyor ve katılan kulüplere yüksek para ödülleri dağıtıyor.