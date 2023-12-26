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Süper Kupa'dan para yağacak! Fenerbahçe ve Galatasaray bayram ediyor... Masrafları ayrıca ödeyecekler!

26.12.2023 11:00 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelen ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray 2. rauntta bu kez Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. İki ekipte kupanın sahibi olmak isterken, dağıtılacak para ödülü de belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe ile 2. randevuda. Ezeli rakipler Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'da 29 Aralık Cuma günü karşı karşıya gelecek.


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Riyad’da oynanacak karşılaşma için dev bir bütçe ayıran Suudi Arabistan'ın takımlara vereceği para ödülleri de belli oldu.

İKİ KUBÜLE 108 MİLYON TL

İKİ KUBÜLE 108 MİLYON TL

Riyad’da oynanacak karşılaşma için dev bir bütçe ayıran Suudi Arabistan, iki kulübe toplam 108 milyon TL para ödülü dağıtacak.

TÜM TAKIM MASRAFLARI DAHİL

TÜM TAKIM MASRAFLARI DAHİL

Kupayı kazanacak takım 65 milyon TL, finalist 43 milyon TL ödülün sahibi olacak. Ayrıca takımların tüm masrafları da karşılanacak.

Suudi Arabistan yıllardır İspanya İle İtalya Süper Kupası maçlarına da ev sahipliği yapıyor ve katılan kulüplere yüksek para ödülleri dağıtıyor.

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