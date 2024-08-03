Süper Kupa maçında inanılmaz hata! 23. saniyede tarihe geçen gol geldi... Icardi'nin rekorunu kırdı

Galatasaray ile Beşiktaş Turkcell Süper Kupa mücadelesinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Dev mücadelenin henüz ilk saniyelerinde tüm stadı ve TV başındaki izleyenleri şaşkına çeviren bir gol geldi.
Galatasaray'ın yaptığı santra vuruşunun hemen ardından Beşiktaşlu futbolcular topa sahip olurken, atılan uzun topta Nelsson büyük bir hata yaptı.
Bir anda ayağı kayan tecrübeli oyuncunun bu hatasını Beşiktaş'ın yeni golcüsü Immobile affetmezken, 21. saniyede takımını 1-0 öne geçirirken ilk resmi maçında ilk golünü atmış oldu.
Öte yandan Immobile attığı bu golle Icardi'nin rekorunu kırmış oldu.