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  4. Süper Kupa maçında inanılmaz hata! 23. saniyede tarihe geçen gol geldi... Icardi'nin rekorunu kırdı

Süper Kupa maçında inanılmaz hata! 23. saniyede tarihe geçen gol geldi... Icardi'nin rekorunu kırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.08.2024 21:03
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Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa mücadelesinin henüz 23. saniyesinde Siyah-Beyazlılar öne geçerken, bu gol tarihe geçti. İşte detaylar...

Galatasaray ile Beşiktaş Turkcell Süper Kupa mücadelesinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Dev mücadelenin henüz ilk saniyelerinde tüm stadı ve TV başındaki izleyenleri şaşkına çeviren bir gol geldi.

NELSSON'DAN BÜYÜK HATA

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Galatasaray'ın yaptığı santra vuruşunun hemen ardından Beşiktaşlu futbolcular topa sahip olurken, atılan uzun topta Nelsson büyük bir hata yaptı.

23. SANİYEDE GOL GELDİ

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Bir anda ayağı kayan tecrübeli oyuncunun bu hatasını Beşiktaş'ın yeni golcüsü Immobile affetmezken, 21. saniyede takımını 1-0 öne geçirirken ilk resmi maçında ilk golünü atmış oldu.

ICARDI'NIN REKORUNU KIRDI

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Öte yandan Immobile attığı bu golle Icardi'nin rekorunu kırmış oldu.

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