Süper Kupa maçında inanılmaz hata! 23. saniyede tarihe geçen gol geldi... Icardi'nin rekorunu kırdı

Galatasaray ile Beşiktaş Turkcell Süper Kupa mücadelesinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Dev mücadelenin henüz ilk saniyelerinde tüm stadı ve TV başındaki izleyenleri şaşkına çeviren bir gol geldi.

NELSSON'DAN BÜYÜK HATA

Galatasaray'ın yaptığı santra vuruşunun hemen ardından Beşiktaşlu futbolcular topa sahip olurken, atılan uzun topta Nelsson büyük bir hata yaptı.

23. SANİYEDE GOL GELDİ

Bir anda ayağı kayan tecrübeli oyuncunun bu hatasını Beşiktaş'ın yeni golcüsü Immobile affetmezken, 21. saniyede takımını 1-0 öne geçirirken ilk resmi maçında ilk golünü atmış oldu.

ICARDI'NIN REKORUNU KIRDI

Öte yandan Immobile attığı bu golle Icardi'nin rekorunu kırmış oldu.