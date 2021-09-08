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Süper Lig'de biten transferler! 2021/22 sezonu atılan imzalar

08.09.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig kulüpleri transfer dönemi bitmeden, yeni transferlerini açıklamaya devam ediyor. Süper Lig'de 2021/22 sezonu yaz transfer döneminde atılan tüm imzaları derledik.

Süper Lig'de yaz transfer dönemi bitiyor. Takımlar son hamlelerini yapıyor ve resmi imzaları açıklıyor...

TÜRKİYE'DE BİTEN TRANSFERLER

MAURICIO LEMOS

MAURICIO LEMOS
Eski takımı: Fenerbahçe Yeni takımı: K. Beerschot V.A. *1 yıl kiralık

BERAT ONUR PINAR

BERAT ONUR PINAR
Eski Takımı: Akhisarspor Yeni Takımı: Antalyaspor

WALTER BWALYA

WALTER BWALYA
Eski Takımı: El Ahly Yeni Takımı: Yeni Malatyaspor Satın alma opsiyonlu kiralık

VLADYSLAV KOBYLYANSKYI

VLADYSLAV KOBYLYANSKYI
Eski Takımı: Gaziantep FK Yeni Takımı: Union Titus Petange Bonservis: Kiralık

MUHAMMET DEMİR

MUHAMMET DEMİR
Eski Takımı: Başakşehir Yeni Takımı: Gaziantep FK
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transfer Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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