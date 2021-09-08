Süper Lig'de biten transferler! 2021/22 sezonu atılan imzalar

Süper Lig'de yaz transfer dönemi bitiyor. Takımlar son hamlelerini yapıyor ve resmi imzaları açıklıyor...
TÜRKİYE'DE BİTEN TRANSFERLER
MAURICIO LEMOS
Eski takımı: Fenerbahçe
Yeni takımı: K. Beerschot V.A.
*1 yıl kiralık
BERAT ONUR PINAR
Eski Takımı: Akhisarspor
Yeni Takımı: Antalyaspor
WALTER BWALYA
Eski Takımı: El Ahly
Yeni Takımı: Yeni Malatyaspor
Satın alma opsiyonlu kiralık
VLADYSLAV KOBYLYANSKYI
Eski Takımı: Gaziantep FK
Yeni Takımı: Union Titus Petange
Bonservis: Kiralık
MUHAMMET DEMİR
Eski Takımı: Başakşehir
Yeni Takımı: Gaziantep FK
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