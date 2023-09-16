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Süper Lig'de rekor üstüne rekor! Tam 276 transfer yapıldı, Fenerbahçe ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a fark attı

16.09.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de transfer dönemi resmen kapandı. Süper Lig takımları, yaz transfer döneminde transfer ettiği 276 futbolcudan 184'ünde tercihini yabancılardan yana kullandı. En fazla yabancı futbolcuyu 13'er kişiyle Hatayspor ve Çaykur Rizespor kadrosuna kattı. Süper Lig temsilcileri, 62 farklı ülkeden transfer yaparken en büyük pay 14 futbolcuyla Brezilya'nın oldu. Peki 3 büyükler hangi isimleri kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Futbolda, 26 Haziran’da başlayan 2023-2024 Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi sona erdi. Ligde 26 Haziran'da başlayan ve 82 gün süren 1. transfer ve tescil döneminde 20 kulüp, toplamda 276 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Kulüpler, yurt içinden 85, yurt dışından ise 191 olmak üzere toplamda 276 futbolcuyu kadrolarına katarken bu anlamda bir rekor kırıldı.

EN FAZLA TRANSFERİ PENDİKSPOR YAPTI

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Süper Lig takımları arasında transfer dönemini en hareketli geçiren Pendikspor oldu. Ligin yeni temsilcisi Pendikspor da aldığı 21 futbolcuyla kadrosunu sil baştan kurdu. İstanbul temsilcisini 20 transferle Atakaş Hatayspor takip etti. En az transferi ise 7 oyuncuyla tahtasını son gün açan Mondihome Kayserispor yaptı.

EN PAHALI 10 TRANSFERİN 5'İ F.BAHÇE'DEN

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Yaz transfer ve tescil döneminde kadrosunu 13 isimle güçlendiren Fenerbahçe, bunun yanında önemli satışlar da yaparak bütçesini dengeledi. Cengiz Ünder, 15 milyon avro ile en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcu olurken; Szymanski, Fred, Becao ve Livakovic transferleri de bu sezon kulüplerin yaptığı transferler arasında bonservisine en yüksek rakamların ödendiği oyuncular oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, Szymanski için 9 milyon 750 bin avro, Fred için 9 milyon 743 bin 589 avro, Becao için 8 milyon 312 bin 500 avro ve kaleci Dominic Livakovic için de 6 milyon 650 bin avro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

ICARDİ VE SANCHEZ'İN BONSERVİSİ...

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Kadrosunu Zaha, Tete, Ndombele, Sanchez, Hakim Ziyech gibi isimlerle takviye eden Galatasaray, en yüksek bonservis bedelini geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Arjantinli golcü Mauro Icardi için ödedi. Bu transfer için sarı-kırmızılı kulübün kasasından 10 milyon avro çıkacağı açıklandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Tottenham'dan kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı oyuncu Davinson Sanchez için de 9 milyon 500 bin avro ödeyecek. Galatasaray, futbolcuyla 1 yılı opsiyonla 5 yıllık anlaşma yaptığını duyururken, bonservis bedelinin de 5 sezona yayılmış taksitlerle ödeneceğini açıkladı.

Tottenham'dan bu sezon için bedelsiz kiralanan Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'nin satın alma opsiyonunun kullanması durumunda ise "Cimbom"un kasasından 15 milyon avro bonservis ücreti çıkacak.

BEŞİKTAŞ'TA REKOR RASHICA'DA

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Beşiktaş'ta bu sezon en dikkat çekici transfer Milot Rashica oldu. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun bonservisini Norwich'ten 5 milyon 250 bin avro karşılığında alırken, oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u Rus ekibi CSKA Moskova'dan 4 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bu oyuncuyu mavi kart sebebiyle yerli statüsünde oynatabilecek.

İŞTE 3 BÜYÜKLERİN KADROSUNA KATTIĞI İSİMLER

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ

ARTHUR MASUAKU

GÖKHAN İNLER

ERIC BAILLY

ANTE REBIC

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