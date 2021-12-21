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Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar!

21.12.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa liglerindeki takımların mevcut form durumlarını ve kadrolarını inceleyerek lig sıralaması için tahminlerde bulunan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'deki şampiyonluk tahminini çarpıcı bir sonuçla güncelledi. İşte sıralama...

Süper Lig'de yarın başlayacak 18. hafta öncesinde Avrupa liglerindeki takımların mevcut form durumlarını ve kadrolarını inceleyerek lig sıralaması için tahminlerde bulunan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'deki şampiyonluk tahminini çarpıcı bir sonuçla güncelledi. İşte detaylar...

İŞTE SÜPER LİG'DE O SIRALAMA

20- KASIMPAŞA

20- KASIMPAŞA
Mevcut puan: 11 --> Lig sonu: 32 Mevcut sıralama: 20

19- YENİ MALATYASPOR

19- YENİ MALATYASPOR
Mevcut puan: 14 --> Lig sonu: 34 Mevcut sıralama: 19

18- GÖZTEPE

18- GÖZTEPE
Mevcut puan: 18 --> Lig sonu: 35 Mevcut sıralama: 14

17- ÇAYKUR RİZESPOR

17- ÇAYKUR RİZESPOR
Mevcut puan: 16 --> Lig sonu: 37 Mevcut sıralama: 17

16- ALTAY

16- ALTAY
Mevcut puan: 18 --> Lig sonu: 40 Mevcut sıralama: 16
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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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