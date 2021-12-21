Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar!

Süper Lig'de yarın başlayacak 18. hafta öncesinde Avrupa liglerindeki takımların mevcut form durumlarını ve kadrolarını inceleyerek lig sıralaması için tahminlerde bulunan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'deki şampiyonluk tahminini çarpıcı bir sonuçla güncelledi. İşte detaylar...