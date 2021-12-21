Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar!

Süper Lig'de yarın başlayacak 18. hafta öncesinde Avrupa liglerindeki takımların mevcut form durumlarını ve kadrolarını inceleyerek lig sıralaması için tahminlerde bulunan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'deki şampiyonluk tahminini çarpıcı bir sonuçla güncelledi. İşte detaylar...
İŞTE SÜPER LİG'DE O SIRALAMA
20- KASIMPAŞA
Mevcut puan: 11 --> Lig sonu: 32
Mevcut sıralama: 20
19- YENİ MALATYASPOR
Mevcut puan: 14 --> Lig sonu: 34
Mevcut sıralama: 19
18- GÖZTEPE
Mevcut puan: 18 --> Lig sonu: 35
Mevcut sıralama: 14
17- ÇAYKUR RİZESPOR
Mevcut puan: 16 --> Lig sonu: 37
Mevcut sıralama: 17
16- ALTAY
Mevcut puan: 18 --> Lig sonu: 40
Mevcut sıralama: 16
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