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Süper Lig'de tarihe geçen an! İlk kez Başakşehir Alanyaspor maçında devre girdi... İşte Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi

13.01.2024 16:55 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Başakşehir-Alanyaspor karşılaşmasında bir ilk yaşandı. Ligin ikinci yarısı itibarıyla kullanılmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi bu karşılaşmada ilk kez devreye girdi. İşte o anlar...

Süper Lig'de heyecan 20. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 20. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelirken, mücadelede bir ilk yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin Süper Lig’in ikinci yarısından itibaren Türkiye’de de kullanılmaya başlanacağını duyurmuştu.

TFF YENİ SİSTEMİ AÇIKLAMIŞTI

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Yapılan açıklamada, “FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey turnuvalarda ve Serie A’da kullanılan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısından itibaren Türkiye’de de kullanılmaya başlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi böylece Avrupa liglerinde İtalya’dan sonra ilk kez Türkiye’de kullanılmış olacak” denilmişti.

İLK KEZ DEVREYE GİRDİ

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Süper Lig'in ikinci yarısıyla birlikte kullanılmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ilk kez Başakşehir - Alanyaspor karşılaşmasında ilk kez devreye girdi. Alanyaspor'un dakikalar 18'i gösterirken attığı gol Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile yapılan kontrolün ardından geçersiz sayıldı.

*(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

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