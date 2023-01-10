Süper Lig'de transfer savaşları başladı! Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Galatasaray'ın teklifini resmen açıkladı... "350 bin Euro + Emre Taşdemir"

Süper Lig'de 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala kulüpler çalışmalarına hız verirken, bu sezon Okan Buruk ile mutlak şampiyonluk yaşamak isteyen Galatasaray'da da temaslar hız kesmeden devam ediyor.
Gelecek isimlerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayırması beklenen Sarı-Kırmızılı ekibin yaptığı bir transfer teklifi daha ortaya çıktı. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin verdiği bir röportajda Galatasaray'ın 34 yaşındaki sol bek oyuncusu Güray Vural için yaptığı teklifin detaylarını duyururken, kulübün transfer gündemine dair de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bu sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalayan ve ligde attığı 10 golle takımın en skorer ismi olan Haji Wright'a çok sayıda teklifin olduğunu söyleyen Çetin, "Haji Wright'a birden fazla teklif var. Herkes teklif veriyor ancak henüz kimseyle yüzyüze görüşmedik. Yüzyüze görüştükten sonra kesin kararımızı vereceğiz. Şu ana kadar yapılan teklifler arasında para ve takas gibi durumlar söz konusu oldu" dedi.
Galatasaray'ın gündeminde olduğu söylenen Güray Vural ile ilgili ise Aziz Çetin, "Güray'a Galatasaray'dan bir teklif var. İlginin olduğunu biliyoruz ancak Güray Vural'ın takımdan gideceğini düşünmüyoruz" diye konuştu. Galatasaray'ın Güray Vural için 350 bin euro ve Emre Taşdemir'i önerdiği öne sürüldü.
Başkan Aziz Çetin, Doğukan Sinik'in bu gece Antalya'ya geleceğine dikkat çekerken, "Doğukan Sinik ile anlaştık. Bu gece Antalya'da olacak. Zaten bizim evladımız. İmza aşamasındayız" ifadelerini kullandı.
Antalyaspor başkanı Aziz Çetin, Galatasaray'da isteneni veremeyen Haris Seferovic ile ne kulübü Benfica ne de Galatasaray ile herhangi bir görüşme yapmadıklarını söyledi.
Antalyaspor'un ligde bu sezon oynadığı 16 maçta 10 gol atan ve Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 1 gol atma başarısı gösteren ABD'li Haji Wright'a Türkiye başta olmak üzere 9 kulüp teklifte bulundu. Bu takımlar içerisinde kulübe ulaşan en iyi teklifin ise İngiltere Premier Lig'de 9'uncu sırada bulunan Brentford'dan geldiği ve İngiliz kulübün Antalyaspor'a 7,5 milyon Euro ile sonraki satıştan yüzde 25 teklif ettiği öğrenildi.