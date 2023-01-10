Süper Lig'de transfer savaşları başladı! Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Galatasaray'ın teklifini resmen açıkladı... "350 bin Euro + Emre Taşdemir"

"WRIGHT'A BİRDEN FAZLA TEKLİF VAR"

Bu sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalayan ve ligde attığı 10 golle takımın en skorer ismi olan Haji Wright'a çok sayıda teklifin olduğunu söyleyen Çetin, "Haji Wright'a birden fazla teklif var. Herkes teklif veriyor ancak henüz kimseyle yüzyüze görüşmedik. Yüzyüze görüştükten sonra kesin kararımızı vereceğiz. Şu ana kadar yapılan teklifler arasında para ve takas gibi durumlar söz konusu oldu" dedi.